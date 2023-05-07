英國王加冕王冠一生只戴一次　禮成換戴閃耀317.4克拉巨鑽冠冕

▲英國國王查爾斯三世（左）與王后卡蜜拉在加冕典禮後於白金漢宮陽台與民眾揮手致意。（圖／美聯社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世昨於西敏寺進行加冕典禮，睽違70年的加冕大典讓王室深具意義的王冠、權杖、寶球等再度於世人眼前展現。查爾斯三世在此盛典中共戴2頂著名王冠，加冕儀式上頭戴1661年為前一年復辟的查爾斯二世（Charles II）所製的聖愛德華王冠（St Edward's Crown），一生只會戴這一次；結束儀式後則戴上帝國王冠（Imperial State Crown），中央鑲有317.4克拉的「庫利南二號」鑽石，氣勢驚人。

▲英國國王查爾斯三世於加冕典禮戴聖愛德華王冠、披Supertunica金袍，手持象徵權力的十字權杖與代表正義和憐憫的鴿子權杖。（圖／路透社）





▲查爾斯三世頭戴一生只會戴一次的1661年製聖愛德華王冠，以2.23公斤黃金製作，鑲嵌444顆寶石。（圖／路透社）

聖愛德華王冠是英王加冕時的專用王冠，由2.23公斤純金製成，配紫色天鵝絨和貂皮帽飾，鑲有444顆寶石，查爾斯三世不僅在加冕時戴此冠冕，還披上Supertunica金袍，手持象徵正義和憐憫的鴿子權杖，以及鑲嵌重達530.2克拉庫利南一號（Cullinan I）巨鑽、代表權力的君王十字權杖。

▲完成加冕儀式後，查爾斯三世戴上鑲嵌317.4克拉的「庫利南二號」鑽石的帝國王冠。（圖／路透社）

英國王室珠寶收藏中，庫利南鑽石赫赫有名，緣起自1907年英王愛德華七世66歲大壽時，南非送他重達3,106克拉、全球最大鑽石庫利南（Cullinan），切割出9顆氣勢非凡的巨鑽，庫利南一號出現在十字權杖上，庫利南二號就出現在查爾斯三世昨離開西敏寺後所戴的帝國王冠上，置中處鑲嵌317.4克拉庫利南二號巨鑽無比閃耀，此外還鑲有2,868 顆鑽石、17 顆藍寶石、11顆祖母綠、269 顆珍珠與4顆紅寶石。

▲英王后卡蜜拉穿Bruce Oldfield訂製禮服搭配維多利亞女王傳承的1858製鑽石項鍊，頭戴瑪麗王后1911年買下的冠冕。（圖／美聯社）

卡蜜拉（Camilla）昨也接受加冕成為王后，她向已合作多年的設計師Bruce Oldfield訂製白色禮服，上面的金色刺繡蘊含深意，不僅有英國國協代表花卉圖案，還刺有她的兒孫姓名、救難犬Bluebell與Beth等兩隻愛犬圖案，而她所戴的珠寶源自維多利亞女王傳承的1858製巨鑽項鍊，加冕的后冠則為瑪麗王后於1911年買下的冠冕，當時便指定作為日後君主配偶的冠冕。