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凱特王妃刺繡母女裝美翻加冕典禮　處處打呵欠的么兒搶風頭

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▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲夏綠蒂公主（左）與媽媽凱特王妃都穿向Alexander McQueen訂製的禮服，搭配Alexander McQueen與帽飾品牌Jess Collett合作的花卉頭飾。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世昨舉行加冕典禮，王室中人氣成員威爾斯親王威廉一家最受矚目，凱特王妃與8歲女兒夏綠蒂公主向英國設計師品牌Alexander McQueen訂製白色刺繡母女裝與花卉頭飾，被評為全場最美；威廉與凱特的么兒5歲路易王子則不改「小淘氣」本色，走到哪都能打呵欠，無聊時就看看西敏寺的天花板，可愛指數破表。

▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲凱特王妃在斗篷下穿Alexander McQueen訂製象牙白色禮服，裙襬刺繡英國國協代表花卉玫瑰、薊花、水仙花和三葉草。（圖／路透社）

▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲一身優雅小淑女造型的夏綠蒂公主（左）緊牽著5歲的弟弟路易王子。（圖／路透社）

威爾斯親王威廉與凱特王妃的長子喬治王子，昨於英王加冕典禮擔任「榮譽四騎士」，任務在身因此未全程跟在父母身邊，只有剛過8歲生日的夏綠蒂公主乖巧緊牽著弟弟路易王子緊隨父母，她與媽媽凱特王妃都穿著Alexander McQueen訂製禮服，刺繡花卉斗篷設計讓她看起來像小淑女，凱特王妃的象牙白禮服則有玫瑰、薊花、水仙花和三葉草圖案的刺繡裝飾，均為英國國協代表花卉，外界以為母女倆都會戴珠寶冠冕，沒料到她們都戴上Alexander McQueen與帽飾品牌Jess Collett合作的花卉頭飾，媽媽版比女兒版更寬版立體，凱特同時搭配黛安娜王妃傳承的珍珠耳環紀念已故婆婆。

▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲路易王子（左）乘坐馬車時打呵欠，哥哥喬治王子則摳了一下鼻子。（圖／路透社）

▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲加冕儀式時，路易王子（中）也忍不住打呵欠。（圖／路透社）

除了凱特王妃與夏綠蒂公主的母女裝吸睛，路易王子的俏皮模樣也是眾人關注焦點，他從登上馬車、等待進場到參加加冕儀式，處處都被拍到打呵欠的模樣，無聊時就盯著西敏寺的天花板瞧，禮成後欣賞英國空軍表演，這回他沒有摀耳朵，而是跟著一起大叫，連媽媽凱特王妃都無法控制，難怪典禮前有媒體問凱特有信心么兒會在加冕典禮乖乖待著嗎？她當時回答：「你永遠不確定。」

▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲無聊時路易王子則看看天花板。（圖／路透社）

▲▼英國國王加冕典禮凱特王妃一家 。（圖／路透社）

▲英王室成員在白金漢宮陽台觀賞空軍表演時，路易王子誇張大吼。（圖／路透社）
 

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關鍵字：

凱特王妃, 夏綠蒂公主, 路易王子

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