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換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

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▲▼營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒 。（圖／Unsplash）

▲充足的睡眠可幫助安定膚況。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

只要天氣一變，身體就發癢？肌膚過敏和濕疹反覆發作嗎？營養師高敏敏分享，除了尋求專業醫師協助，先避開容易讓肌膚過敏的食物之外，一些生活習慣也要跟著改變，更有幫助！

#注重均衡、多吃原型食物

營養師高敏敏分享，飲食均衡尤其重要，尤其天然蔬果的植化素，對人體有保護作用、減少慢性發炎體質，天天吃各種顏色的天然食材就對了！

#補充益生菌 + 益生

好菌有助免疫系統平衡、減少過敏，而好菌多壞菌少可以讓腸道黏膜完整，也更能降低過敏機率，建議平時就用優格、優酪乳搭配大量蔬果，創造腸道好菌相。

#忌肥胖、控制理想體重

肥胖體質也算是發炎體質，平時吃飯八分飽即可，熱量超標攝取，肥胖就會跟著來！

▲▼營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒 。（圖／Unsplash）

#適度曬太陽、補充維生素D

用曬太陽來補充維他命D，降低發炎體質，飲食方面也可以選擇乾香菇、蛋黃等等食物來補充維生素D。

#充足睡眠 勿熬夜

吃好、睡好、放鬆心情也很重要，營養師提醒避免過度勞累、可減緩乾癬症狀。

▲▼營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒 。（圖／Unsplash）

#注重皮膚保濕

身體脫水會讓細胞保水力下降，肌膚更乾燥敏感搔癢，建議可在洗澡後擦乳液，加強保濕、避免搔癢。

#多穿棉質衣物

夏季容易流汗悶熱，建議選擇棉質衣物，同時以寬鬆柔軟的衣服為主，舒適也方便吸汗。

▲▼營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒 。（圖／Unsplash）

#避免壓力過勞

疲勞跟壓力都會讓免疫力變差、肌膚情形惡化，臉就容易看起來花花的，建議保持充足睡眠之外，也學習放寬心。

#控制環境溫度及濕度

過度乾燥會加重病情，如果想要開冷氣，記得在房間放一杯水，若覺得太乾燥，也可以適時使用加濕器。

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關鍵字：

敏感, 不適, 換季, 肌膚, 生活習慣

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