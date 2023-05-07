泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬

▲泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功與蘇提達王后出席英王加冕大典，蘇提達一襲傳統服飾搭配藍寶石珠寶備受好評。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

昨英國國王查爾斯三世舉行加冕典禮，全球王室均共襄盛舉，罕見在國際場合亮相的泰國王后蘇提達以剪裁合宜的泰國傳統服飾、小提包，搭配大件的藍寶石鑽石項鍊與耳環的造型亮相，大受好評；反觀向來是時尚資優生、穿搭頗有個性的摩納哥「冰山王妃」夏琳（Charlene Wittstock）意外「翻船」，一襲米白色珍珠扣套裝肩膀處又垂墜長披肩，讓她顯得魁武臃腫，慘淪「大隻佬」。

▲摩納哥親王亞伯特二世與夏琳王妃步入西敏寺，夏琳的套裝讓她略顯臃腫。（圖／美聯社）

身穿代表國家傳統特色服裝出席英國國王查爾斯三世加冕典禮的王室成員，清一色來自亞洲，包括被譽為全球最美王后的不丹王后吉增佩瑪（Jetsun Pema Wangchuck）、代表日本王室出席的文仁親王妻子紀子妃，以及以「宮鬥」聞名全球的泰國王后蘇堤達，她與泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功寵愛的貴妃詩妮娜（Sineenat）惡鬥多年，最終加冕典禮這類國際場合還是她的舞台，以完美的泰國傳統服裝驚豔全場。

▲被譽為全球最美王后的不丹王后吉增佩瑪，與丈夫國王凱薩爾旺楚克都穿不丹傳統服裝亮相。（圖／美聯社）





▲日本王室由文仁親王與紀子妃代表參加英王加冕大典。（圖／美聯社）

智慧與美貌兼具的「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、西班牙第一位平民王后蕾蒂希亞（Letizia Ortiz）也為此盛事訂製洋裝，拉尼婭穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph鵝黃色蝴蝶洋裝搭配Bottega Veneta手拿包，優雅大方；西班牙王后蕾蒂希亞身穿Carolina Herrera粉色套裝也備受好評，但頭上的帽子被網友批是一大敗筆，造型頗像斗笠，也有網友直言「像燈罩」。

▲約旦王后拉尼婭穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph鵝黃色蝴蝶洋裝搭配Bottega Veneta手拿包，牽著丈夫阿卜杜拉二世現身。（圖／美聯社）





▲西班牙國王菲利浦與王后蕾蒂希亞連袂出席英王加冕典禮，王后身穿Carolina Herrera粉色套裝受好評，但帽子挨批是一大敗筆。（圖／美聯社）

