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英王查爾斯三世名錶都是收藏家愛牌　兒子威廉獨鍾歐米茄

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▲▼ 英王與威廉的錶 。（圖／翻攝IG）

▲英國國王查爾斯三世經常佩戴瑞士名錶帕瑪強尼。（圖／翻攝theroyalfamily）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世的腕錶品味非凡，收藏卡地亞（Cartier）、寶璣（Breguet）、積家（Jaeger-LeCoultre）等名錶，眾人好奇加冕典禮時他戴哪一款，不過當天袖子較長遮住了名錶，眾人推測他應該還是戴著近20年來最愛戴的瑞士名錶帕瑪強尼（Parmigiani）已停產的Toric計時碼錶。

▲▼Parmigiani 。（圖／翻攝佳士得官網）

▲英國國王查爾斯三世收藏的Parmigiani Fleurier Toric計時碼錶。（圖／翻攝佳士得官網）

製錶兼修復大師Michel Parmigiani在山度士家族基金會支持下，於1996年創立同名品牌帕瑪強尼，低調但別出心裁的設計擄獲收藏家的心。英國國王查爾斯在一次前往瑞士度假中相中了帕瑪強尼K金材質的Toric計時碼錶，銀色扭索紋錶盤搭配羅馬數字時標，1時與2時之間設日前窗，同時顯示計時碼錶功能，典雅設計扮他度過人生許多重要時光。

▲▼ 英王與威廉的錶 。（圖／翻攝IG）

▲威爾斯親王多年來只戴歐米茄藍面海馬腕錶。（圖／翻攝theroyalfamily）

有別於父親眾多的名錶收藏，威爾斯親王威廉被外媒封為「One Watch Man」，因為他從單身、步入婚姻、成為人父，多年來始終戴著母親黛安娜王妃留給他的歐米茄（OMEGA）藍面的海馬潛水300米腕錶，不曾換戴其他錶款，足見他對此錶的喜愛，以及腕錶堅固耐用的特質。

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關鍵字：

查爾斯三世, Parmigiani, 帕瑪強尼, 威爾斯親王威廉, OMEGA, 歐米茄

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