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凱特王妃紅吱吱賞加冕音樂會　凱蒂佩芮火辣金裝飆唱

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃一身紅色Alexander McQueen褲裝搭梵克雅寶Magic Alhambra項鍊，帶女兒夏綠蒂公主與兒子喬治王子一起參加音樂會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

昨（7日）英國持續舉辦英國國王查爾斯三世加冕的慶祝活動，上午在街頭舉辦熱鬧的「午餐盛會」（Big Lunch），晚間則在溫莎堡舉辦2萬人音樂會，邀老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）表演，威爾斯親王威廉夫婦帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主參與盛會，不見5歲么兒路易王子的蹤影，雖然少了「小淘氣」吸睛，凱特王妃母女穿搭依然很搶鏡，巧的是夏綠蒂的洋裝和坐在她身後、正懷著第二胎的堂姑尤金妮公主服裝色系相呼應。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國國王查爾斯三世入座時，媳婦凱特王妃與孫女夏綠蒂公主行屈膝禮。（圖／路透社）

在慶祝加冕的音樂會上，凱特王妃身穿曾曝光過的Alexander McQueen紅色褲裝，戴上法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）招牌的Magic Alhambra珍珠母貝項鍊，俐落大方，女兒夏綠蒂公主則穿SELF-PORTRAIT黑色飾邊白色洋裝，展現優雅小淑女姿態；音樂會不僅英國王室成員吸睛，舞台上美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）的 造型也別出心裁，身穿英國設計師品牌Vivienne Westwood金色禮服上陣，性感低胸與蓬裙設計盡顯她的氣勢，內裡還有年份、她的名字、查爾斯三世字樣與王冠圖案，紀念此意義非凡的時刻。

▲▼凱蒂佩芮英國表演 。（圖／路透社）

▲美國流行樂天后凱蒂佩芮穿Vivienne Westwood金色禮服登台表演。（圖／路透社）

在音樂會前，威廉與凱特王妃也走上街頭參加加冕慶祝活動之一的午餐盛會，在此歡樂場合，凱特身穿白T恤搭約1萬元的REISS天空藍外套、煙管褲，腳踩她最愛的Veja小白鞋，一派輕鬆與成群野餐的民眾話家常，還應要求頭靠頭玩自拍，作風相當親切。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃周日上午參加街頭午餐盛會。（圖／路透社）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃親切與民眾頭貼頭玩自拍。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特王妃, Alexander McQueen, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 夏綠蒂公主, 喬治王子, 查爾斯三世

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