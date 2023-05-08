暗夜中的人間香奈兒！Jennie公開Met Gala「派對戰袍」配長靴超性感

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）



記者鮑璿安／ 台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie上周出席主題為《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》的2023 Met Gala，她以1990/91 秋冬高級時裝系列象牙白公爵緞短洋裝致敬卡爾。而After-Party的隱藏版造型也終於曝光，Jennie第二套造型換上黑色提花吊帶裙，展現截然不同的性感模樣。





▲Jennie在IG上公開了Met Gala After-Party最終造型，來自香奈兒真絲刺繡黑色提花吊帶裙 。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie在IG上公開了Met Gala After-Party最終造型，換上香奈兒（CHANEL）春夏系列真絲刺繡黑色提花吊帶裙，黑色不僅是設計師卡爾喜歡的元素，當Jennie完美出現在暗夜中，衣著上的雙C Logo透出神秘輪廓，輕鬆轉化為派對戰袍。與秀上呈現方式完全不同，Jennie選擇搭配珍珠長項鏈至腰間，轉過身來均勻的珍珠排扣相呼應，最後腳踩過膝長筒靴中和性感氛圍，行走之間多了一絲隨興。

▲Jennie 搭配長靴呈現率性氣息。（圖／翻攝自Jennie IG）





▲秀上禮服原有腰帶點綴。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie一頭披肩長髮，全包式的眼線、眼上亮片帶來氣場，與Met Gala正式典禮上的象牙白公爵緞短洋裝韻味完全不同，也讓時尚迷見證了她的百變影響力。

▲Jennie Met Gala正式典禮上的象牙白公爵緞短洋裝 。（圖／品牌提供）