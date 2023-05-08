fb ig video ETtoday search mobile

暗夜中的人間香奈兒！Jennie公開Met Gala「派對戰袍」配長靴超性感

>

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

記者鮑璿安／ 台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie上周出席主題為《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》的2023 Met Gala，她以1990/91 秋冬高級時裝系列象牙白公爵緞短洋裝致敬卡爾。而After-Party的隱藏版造型也終於曝光，Jennie第二套造型換上黑色提花吊帶裙，展現截然不同的性感模樣。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie在IG上公開了Met Gala After-Party最終造型，來自香奈兒真絲刺繡黑色提花吊帶裙 。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie在IG上公開了Met Gala After-Party最終造型，換上香奈兒（CHANEL）春夏系列真絲刺繡黑色提花吊帶裙，黑色不僅是設計師卡爾喜歡的元素，當Jennie完美出現在暗夜中，衣著上的雙C Logo透出神秘輪廓，輕鬆轉化為派對戰袍。與秀上呈現方式完全不同，Jennie選擇搭配珍珠長項鏈至腰間，轉過身來均勻的珍珠排扣相呼應，最後腳踩過膝長筒靴中和性感氛圍，行走之間多了一絲隨興。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 搭配長靴呈現率性氣息。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲秀上禮服原有腰帶點綴。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie一頭披肩長髮，全包式的眼線、眼上亮片帶來氣場，與Met Gala正式典禮上的象牙白公爵緞短洋裝韻味完全不同，也讓時尚迷見證了她的百變影響力。

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie Met Gala正式典禮上的象牙白公爵緞短洋裝 。（圖／品牌提供）

► Jennie與CK超燒聯名揭曉！辣妹限定連體衣、專屬手寫Logo內衣必收

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

韓團, BLACKPINK, Jennie

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

英王查爾斯三世名錶都是收藏家愛牌　兒子威廉獨鍾歐米茄

英王查爾斯三世名錶都是收藏家愛牌　兒子威廉獨鍾歐米茄

這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬 別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答 凱特王妃刺繡母女裝美翻加冕典禮　處處打呵欠的么兒搶風頭 能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要 為了愛什麼都能改的三大星座！TOP 1常耍小任性，就是為了博另一半關心 排36小時搶到Swatch歐米茄聯名錶超high！　金針點綴小粉紅更驚喜 不同膚質夏天夜間保養步驟　保濕噴霧是混合肌蜜糖、乾肌用美容油更清爽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面