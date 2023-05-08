fb ig video ETtoday search mobile

從「音樂喜好」測出適合你的工作＋職場性格　愛聽流行歌能當設計師

>

文／Workworks職場人

「做了這麼多不同領域的工作⋯究竟哪份工作最適合我呢？」職場人們有遇過以上的煩惱嗎？本篇編輯將分享依照「音樂喜好」就能測出什麼工作適合＋你的職場性格，職場人們不妨花一分鐘的時間測驗看看！

問題：如果可以免費使用無限暢聽音樂服務一個月，職場人們會選擇聽什麼類型呢？

A.流行音樂

B.療癒系音樂

C.西洋音樂

D.日本音樂

選「A」的你：流行音樂

選「流行音樂」的你，代表職場人們適合從事「創造性」的工作，像是設計師或是編劇等職業類別，你富有靈感但不刻意炫耀，擁有獨特的感性，可以寫出他人無法想到的文案和豐富畫面。

選「B」的你：療癒系音樂

選「療癒系音樂」的你，代表職場人們適合從事「療癒人心」的工作，像是按摩師或是治療師等職業類別，透過這份工作能幫助疲憊的上班族或是走到腳痠的旅客（笑），且職場人們不僅手藝精湛，個性也非常細心又健談，很可能會得到顧客的青睞唷。

選「C」的你：西洋音樂

選「西洋音樂」的你，代表職場人們適合從事「具有領導力」的工作，你擅長為工作付出並堅守工作崗位，這樣的特質非常適合領導他人，倘若與志同道合的人一起工作會讓你更加脫穎而出。

選「D」的你：日本音樂

選「日本音樂」的你，代表職場人們適合從事「政府相關」的工作，即便不擅長投入創造性工作，但你勤奮工作及遵守各項規定表現出色，穩定的工作將會保障你的公司地位。

職場人們測出的結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷～期許大家都能找到一份適合自己的工作（祝福）！

Souce：shinri

【延伸閱讀】

超準心測！從戳破同事謊言揭開你的「隱藏個性」：選「這個」代表私下小動作特別多？

日本神準心測！直覺選數字測你「內在隱藏擔憂」：選「這個」象徵擔心沒朋友？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬

泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN 英王查爾斯三世名錶都是收藏家愛牌　兒子威廉獨鍾歐米茄 這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來 暗夜中的人間香奈兒！Jennie公開Met Gala「派對戰袍」配長靴超性感 如何分辨精品包真偽？　晶片查詢、「用手機鑑定」準確率高達99％ 子瑜、宋慧喬素顏更漂亮　6位臉蛋天才保養守則公開 別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面