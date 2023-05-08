從「音樂喜好」測出適合你的工作＋職場性格　愛聽流行歌能當設計師

文／Workworks職場人

「做了這麼多不同領域的工作⋯究竟哪份工作最適合我呢？」職場人們有遇過以上的煩惱嗎？本篇編輯將分享依照「音樂喜好」就能測出什麼工作適合＋你的職場性格，職場人們不妨花一分鐘的時間測驗看看！

問題：如果可以免費使用無限暢聽音樂服務一個月，職場人們會選擇聽什麼類型呢？



A.流行音樂

B.療癒系音樂

C.西洋音樂

D.日本音樂

選「A」的你：流行音樂

選「流行音樂」的你，代表職場人們適合從事「創造性」的工作，像是設計師或是編劇等職業類別，你富有靈感但不刻意炫耀，擁有獨特的感性，可以寫出他人無法想到的文案和豐富畫面。

選「B」的你：療癒系音樂

選「療癒系音樂」的你，代表職場人們適合從事「療癒人心」的工作，像是按摩師或是治療師等職業類別，透過這份工作能幫助疲憊的上班族或是走到腳痠的旅客（笑），且職場人們不僅手藝精湛，個性也非常細心又健談，很可能會得到顧客的青睞唷。

選「C」的你：西洋音樂

選「西洋音樂」的你，代表職場人們適合從事「具有領導力」的工作，你擅長為工作付出並堅守工作崗位，這樣的特質非常適合領導他人，倘若與志同道合的人一起工作會讓你更加脫穎而出。

選「D」的你：日本音樂

選「日本音樂」的你，代表職場人們適合從事「政府相關」的工作，即便不擅長投入創造性工作，但你勤奮工作及遵守各項規定表現出色，穩定的工作將會保障你的公司地位。

職場人們測出的結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷～期許大家都能找到一份適合自己的工作（祝福）！

Souce：shinri

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