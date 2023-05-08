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如何分辨精品包真偽？　晶片查詢、「用手機鑑定」準確率高達99％

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▲▼LV 。（圖／翻攝自官網）

▲精品悠久的品牌歷史和獨特設計元素深受消費者喜愛。（示意圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安、陳雅韻／綜合報導

仿冒精品層出不窮，時下消費者要入手精品，銷售渠道除了正規門市之外，又有代購、二手精品古董店、精品拍賣、私人轉售等，因此較難判斷產品的真偽。不希望花了大錢卻買到假貨，成為消費者重視的問題，其實要分辨精品包真假，可以從晶片查詢、人工智慧程式、消費源頭等方向一同把關。

精品行業本身也非常重視自家的商品認證，例如LV（LOUIS VUITTON）、香奈兒（CHANEL）為了方便鑑定包款真假，就有提供科技防偽晶片查詢功能，如同包款獨有的身分證，讓原廠的人能夠快速判讀真偽，也有越來越多品牌跟進，延伸出終身保固、送到門市保養等附加服務，藉此保障在門市購物的消費者。不過隨著科技進步，也傳出仿冒業者會模仿植入晶片功能，因此讓仿冒品與真品更難被區別。

▲愛馬仕HERMES飛馬行空劇場。（圖／品牌提供）

名牌包在國際拍賣公司交易也相當蓬勃，尤其以愛馬仕手袋、LV特殊訂製行李箱最受歡迎，能讓競標者安心購買的主因是著名拍賣公司多有手袋專家把關，對於包款的真偽與價值有深入研究；且手袋來源有依據，多從與拍賣公司熟悉的VIP顧客徵件，確實了解包款狀態、出廠年份等資訊才會納為拍賣品項。

精品包款大多可透過皮革、縫線技巧甚至是重量來區分真偽，若沒有專家在旁協助，奢侈品 LVMH 集團扶植的科技公司Entrupy就發表一款人工智慧程式，提供使用者利用電子產品辨識商品真偽，以AI演算法分析產品的細微成像，比肉眼還要確切比對產品的材質，例如皮革紋理、五金元素，據說該服務準確率高達99%，可驗證包括愛馬仕、LV、香奈兒等品牌的產品真偽。

同時Entrupy也曾經統計過，仿冒商最喜歡品牌是LV，占比高達50.9％， 其實LV自創辦之初就遇上仿冒的問題，1896 年，佐治威登（Georges Vuitton）為免其產品被抄襲，才精心設計出具高度識別性的 Monogram 帆布。2017 年LV更在全球策動超過 38,000 次打擊仿冒行動，將持續杜絕仿冒品事件。

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關鍵字：

仿冒, 精品, 名牌

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