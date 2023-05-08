留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

文／CC 圖／SBS

「愛情是彼此理解和尊重的基礎」，如果總是某一方特別強勢，另一方長時間處在被打壓的狀態下，就會像是氣球一樣，越吹皮越薄，最後很有可能導致爆炸；以下從十二星座的個性來分析，哪些星座女總是留不住男人心，有這些習慣的人趕快改變。

TOP 3：金牛女

金牛座的女生可以吸引到很多男性的追求與喜愛，加上個性務實，更是理想的伴侶選擇，但缺點就是說話很直，常常會把真心話或是對方不想被知道的隱私跟他人分享，或是直接戳穿對方的小心思，完全不管另一半的面子與自尊心，長時間就會讓對方受不了，乾脆離開。

TOP 2：獅子女

獅子女很有想法，做事情很有熱忱，剛開始交往會讓男生覺得很可愛，但相處久了就會發現她們太有個性，而且骨子裡很高傲，不會承認自己的錯誤就算了，有時候還很蠻橫無理，就真的像是獅子一樣，要所有人聽她的指揮，永遠沒有示弱的時候。

TOP 1：射手女

射手座的女性熱愛奔放自由，心地也很善良，會吸引不少戀情到來，但相處久之後，射手女口無遮攔、胡攪蠻纏的狀態就會顯現出來，經常耍任性，而且一天情緒可以百種變化，常常讓身邊的另一半抓不住「到底現在是什麼情形」，簡直沒有預兆與理性可溝通。