fb ig video ETtoday search mobile

4種讓男性無法接近的「距離感女生」　微調心態，桃花就大增

>

女人,女性,憂鬱,獨處,獨自,思考（圖／達志／示意圖）

▲有些女性展露出的性格會讓男生有距離感。（圖／達志示意圖，以下同）

編輯／借借

有些女性在與異性溝通的社交場合中，可能會遇到困難，這並不代表本身有社交問題，而是本身展露的性格，讓異性覺得你可能難以親近，其實只要做一些調整，或許之後與男性交流能夠順利很多。

女人,女性,悲傷,情緒,內向,思考（圖／達志／示意圖）

過度安靜
在陌生的場合，屬於比較「慢熟」的類型，但在社交場合中，過度安靜可能會對人際關係產生負面影響，這行為可能源於害怕說錯話，或對自己的能力沒自信，只要把心情放輕鬆，放下一些偶包，慢慢練習與人交流，知道什麼話題是安全的、容易引起共鳴，就可增加自信和熟悉感。

美女,女性,女人,開車,笑容（圖／達志／示意圖）

太過自我
這樣類型的人通常只講自己的事，或是只對自己相關話題有興趣，這樣的情況下很有可能不自覺的給人炫耀的觀感，即便自己沒有這個意思，而這種行為可能源於對自己的不安或缺乏自信，解決這種情況的方法，是先試著學習聆聽他人的意見，就能增加對他人的尊重和理解。 

女人,女性,笑容（圖／達志／示意圖）

總不給明確的答案
回答模糊或不明確的問題，可能會使對方感到困惑或不舒服，尤其是簡單的問題，像是「喜歡哪個歌手？」、「你喜歡日本嗎？」都無法明確的回答，自然就會產生距離感，有這情況可能是對自己的想法或感受缺乏清晰的認識，學習表達自己的觀點和想法，這情況可以透過練習改善。

▲▼買房,女性。（示意圖／達志影像）

過於保守
也許本身的個性都是小心翼翼，十分謹慎的類型，但過度保守的交際方式，會導致與他人的隔閡。這種行為可能源於對風險的恐懼或對自己的不信任，冒險嘗試新的體驗或新事物，就能養成更開放的心態，對於風險的承受度也會更高，整個呈現出來的氣度就會不一樣。 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬

泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬

愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN 英王查爾斯三世名錶都是收藏家愛牌　兒子威廉獨鍾歐米茄 這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來 暗夜中的人間香奈兒！Jennie公開Met Gala「派對戰袍」配長靴超性感 如何分辨精品包真偽？　晶片查詢、「用手機鑑定」準確率高達99％ 子瑜、宋慧喬素顏更漂亮　6位臉蛋天才保養守則公開 別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面