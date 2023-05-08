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飛利浦電動牙刷雲朵色系好美　3模式2千元有找CP值超高

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▲飛利浦Sonicare電動牙刷多色上市，好入手的單價拿來做母親節禮物也很可以。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

飛利浦在台廣受歡迎，每回新品都會被狂刷一波的電動牙刷Sonicare，近期又推出最新的輕柔軟毛系列，今年主打療癒色系，擺脫市面上總以藍、白、灰等低調色，以輕柔雲朵的風格以兼具「療癒」、「活力」元素作主打，價格也是超美好的2,000元以下，適逢母親節來臨，也是一個不錯的選項，另Dyson吹風機Supersonic也推出抗毛躁吹嘴，也能讓媽咪更加美麗。

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

▲飛利浦Sonicare電動牙刷3款輕柔軟毛系列，售價2,000元有找。（圖／飛利浦提供）

在台一直頗受歡迎的飛利浦Sonicare電動牙刷，近期最新的3款輕柔軟毛系列，強調每分鐘3萬次震動頻率，號稱可驅動水流深入口腔，其中主打的舒敏系列以雲朵般的馬卡龍配色，打造年輕時尚的居家風格，內建清潔、敏感、深層清潔3種模式，搭配淡奶茶色的輕柔舒敏刷頭，售價1,999元，顏質跟CP值都很可以。

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

實際握感非常順手，紮實又不沈重，圓弧的機身搭配霧面材質，按鍵的位置也剛好方便大拇指進行快速切換，Sonicare一向有操作簡單不複雜的特色，很輕鬆就能上手，同系列的「輕柔多效」款式，除上述的特色之外，另提供更加升級的體驗，外型細部設計有更多細節營造質感，並提供清潔、亮白、深層亮白、護齦、SPA按摩5種模式選擇，售價3,590元。

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

▲飛利浦Sonicare電動牙刷輕柔多效系列，售價3,590元。（圖／飛利浦提供）

上述兩款充電後均可續航達30天，但其配置的充電器均為USB接頭，家中沒有USB充電接口的使用者，需購買轉接頭進行充電使用。

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

▲Dyson發表最新一代抗毛躁吹嘴，拯救亂髮媽咪。（圖／Dyson提供）

也是很有顏值的家電品牌Dyson，近期在台發布新一代Supersonic吹風機，特色在於配備全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，讓單一配件同時兼備順髮與抗毛躁2種功能，業者表示，該吹嘴在順髮模式下，除可快速乾髮之外，同時利用氣流通過梳齒順直髮絲；抗毛躁模式下，則可吸附較長的髮絲形成平滑表面，減少毛躁亂髮。此外，新吹嘴還能為頭髮塑型並輕易蓬鬆髮根，讓使用者更輕鬆打造日常造型。

而Supersonic機身選擇更是市場上最多的，包括銀銅色、桃紅色、黑鋼色、普魯士藍，母親節檔期再同步推出長春花藍期間限定色共5款，讓媽媽找到自己最順眼的，售價新台幣14,600元。

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

同場加映：台北101快閃花坊
台北101購物中心每年針對母親節，推出期間限定的「台北101康乃馨快閃花坊」，5／1至5／14再度現身4F繽紛花園，限定康乃馨花束定價799元，刷台北101聯名卡可享限定優惠價599元，讓媽媽過個浪漫的母親節。

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

▲家用美型小家電母親節推薦。（圖／各業者）

▲快閃花坊限時現身台北101購物中心4樓，提供會員優惠價讓媽咪浪漫一下。（圖／台北101提供）

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關鍵字：

飛利浦, 電動牙刷, Dyson, 101, Supersonic, sonicare

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