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在試衣間拍照BALENCIAGA都知道！「對鏡自拍大片」秋季沙漏包新登場

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記者鮑璿安／台北報導

走進試衣間或許就是時尚大片的起點，BALENCIAGA 秋季23系列形象照公開了，沒有遙不可及的場景，而是捕捉模特兒們在店內試衣間對鏡自拍的模樣，像是發在個人社群上一般親近，而他們身上穿戴以及周圍擺放的均為本系列產品，另類宣傳手法引起關注。

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga秋季23系列鋪棉西裝外套搭配4x4立方形包款。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲模特兒們在店內試衣間對鏡自拍的模樣，構成了BALENCIAGA 秋季23系列形象照。（圖／品牌提供）

創意總監 Demna 一再展現渴望回歸時裝的本質，Balenciaga秋季23系列憑藉實穿性質、不規則剪裁和意想不到的材質元素，構成了新穎的服裝搭配。大部分男女皆可演繹的黑色系搭配中，那件擁有oversize輪廓的西裝外套以鋪棉手法製造蓬潤感，模特兒手拎4x4立方形包款，質地柔韌、可翻蓋開啟打破手拿包常規形態。Parka大衣搖身一變成為收腰的裹身款夾克和背心；西裝外套或襯衫經過放大比例、對折或填充，重塑出解構風格的廓形，賦予舒適且寬鬆的樣貌。

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲「沙漏包」Hourglass佈滿蝴蝶結。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Beach提籃包的靈感來自倒置的草編帽。（圖／品牌提供）

鞋履、包款的發揮空間也很大，已經是品牌代名詞的「沙漏包」Hourglass推陳出新，以硬質金屬製作而成，或是整體覆蓋上了人造皮草，散發暗黑森林的童話感；Le Cagole包款重新推出小型旅行袋和腰包兩種款型，可愛性質不變。Witch靴子風格搶眼，以略帶弧度的尖頭呈現，而肉色的Knife Pantashoe連褲靴包裹網襪，飄出品牌專屬的前衛氣息。品牌也帶來了「fitting room by balenciaga」的 IG濾鏡跟上這股試衣間大片風潮。https://www.instagram.com/ar/1242850153017076

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Crush包款丹寧仿舊材質。（圖／品牌提供）

同時，Versace 發布Allover系列主題以緹花、鐳射打印呈現全新男女服飾。皮革飾邊和Medusa ’95金屬裝飾細節的連身裙及短版騎士外套等成套單品，搭配高科技帆布或鐳射打印牛仔布製成的La Medusa托特包、Repeat月牙包等包款。鞋款則全新推出Versace Allover緹花帆布飾面男女士La Greca運動鞋、以及男士Odissea和Trigreca運動鞋等。

▲▼ Versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ Versace 。（圖／品牌提供）

▲Versace 發布Allover系列 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 秋季, 23

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