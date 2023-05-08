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G-SHOCK 蛙人錶「鈦」輕要價15萬　招牌方錶施結晶術留歲月痕跡

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G -SHOCK MR-G系列推出潛水錶FROGMAN蛙人系列MRG-BF1000R，150,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO以強悍設計著稱的G-SHOCK今年歡慶40周年，旗艦款與特殊錶盡出，旗下頂級高端系列MR-G推出全新FROGMAN蛙人潛水錶MRG-BF1000R，以輕量的鈦金屬打造招牌左右不對稱錶殼，為了維持招牌的耐衝擊與ISO標準防水200米特色，共用上多達76個零件組裝而成，各個小零件都經過拋光處理，因此錶款身價高達15萬元。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-BF1000R-1A鈦金屬旋入式背蓋，搭配藍色蒸鍍處理的藍寶石水晶刻印經典潛水青蛙圖案。

FROGMAN系列今年適逢問世30周年，G-SHOCK選擇以全金屬創作蛙人潛水錶MRG-BF1000R，為錶圈、錶殼、錶冠與按鈕周圍零件都加入氟橡膠緩衝器，達到絕佳防震效果，旋入式錶背也是鈦金屬材質，嵌入藍色蒸鍍處理藍寶石水晶顯現第一代潛水青蛙圖案，而錶帶以親膚且彈性好的Dura Soft氟橡膠製成；此高端錶款採用Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能，可顯示全球超過3,000個地點潮汐，加上刻意放大的時標與碳纖維指針，讓水上活動愛好者能輕鬆掌握資訊。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲以1983年首款G-SHOCK為靈感的RECRYSTALLIZED系列，GMW-B5000PG-9（左起）26,500元，DW-5040PG-1腕錶8,500元，GMW-B5000PS-1腕錶26,500 元。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000PS-1腕錶不鏽鋼（左起）先經過熱處理再結晶工藝後，搭配深層硬化技術處理，最後施以碳化鈦塗層。

慶祝G-SHOCK誕生40周年，1938年問世的第一只錶DW-5000肯定是致敬對象，紀念錶款RECRYSTALLIZED系列以經典方形錶款為藍本，結合首度採用的「再結晶」技術創造獨特金屬加工質感，原理是先將拋光不鏽鋼加熱，浮現結晶紋理後再施以深層硬化處理，最後運用碳化鈦（TiC）塗層或金色離子IP鍍膜，在銀色或金色錶上呈現如歲月留下痕跡的質感。另一款紀念錶DW-5040PG腕錶則為環境友善塑料材質，最大亮點是面盤有「PROJECT TEAM “Tough”」字樣，向當年研發G-SHOCK 8人小組致敬。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN PROMASTER光動能潛水錶CA0820-50X，19,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN PROMASTER光動能潛水錶BN0196-01L（左）14,800元， BN0199-53X腕錶16,800元。

CITIZEN鎖定戶外休閒愛好者的outdoor系列PROMASTER，今夏壯大潛水錶陣容，發表搭載B612機芯的光動能潛水碼錶計時錶款，以及內載E168機芯的光動能三針潛水錶款，擁有44.5mm的霸氣大錶徑，搭配同心圓的髮絲紋線條裝飾面盤，細膩度不容小覷，計時碼錶與三針款均有綠色面盤款式，三針另有藍色款，3款新作均防水200米。
 

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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