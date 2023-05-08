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日麥當勞粉色系「水蜜桃草莓冰沙」超夢幻！　大塊果肉、鮮奶油口感療癒

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編輯／Ann

暖春時節跟粉嫩的水蜜桃很搭，日本麥當勞終於回歸「水蜜桃系列」飲品，一次帶來水蜜桃草莓果醬奶油冰沙、水蜜桃果昔，光看到淺粉色澤就讓人胃口大開，口感酸甜清爽非常值得品味。

▲日本麥當勞 。（圖／翻攝官網）

▲日本麥當勞春季限定水蜜桃飲品 。（圖／翻攝官網）

水蜜桃草莓果醬奶油冰沙主要是以黃桃、白桃、油桃三種桃汁為基底，頂部更加上鮮奶油和大塊白桃果肉，再淋上草莓醬，口感酸甜清爽，吃得到新鮮果肉與奶油的綿密滋味，非常讓人陶醉。偏好更清爽口感的民眾，可以選擇基本款水蜜桃果昔，這款飲品也非頭一次登場，自從2015年開賣後每年不定期回歸，是許多愛吃水蜜桃民眾的最愛飲品。

▲日本麥當勞 。（圖／翻攝官網）

▲水蜜桃果茶馬卡龍 。（圖／翻攝官網）

另外，也可搭配甜點水蜜桃果茶馬卡龍食用，外皮酥脆，內餡則是水蜜桃茶，散發著淡淡的甜香與茶香，口味和顏值都是一流，以上餐點會在日本McCafe by Barista之麥當勞門市登場。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字：

日本, 麥當勞, 水蜜桃

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