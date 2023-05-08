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春天易累、易感冒？營養師曝6種「防護罩食物」提升免疫力

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▲▼ 春天易感冒？營養師曝6種防護罩食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教吃6類食物，幫助提升自身免疫力。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

有句俗語「春天後母面」形容早春天氣陰晴不定，就像最近的天氣一下熱、一下冷，不僅衣服好難穿，你是不是也感到容易覺得累、容易感冒？知名營養師高敏敏就分享6種能幫助打造「身體防護罩」的營養素清單，平時多攝取含有這些營養的優質好食物，能增加自身免疫力、遠離感染風險，健康度過天氣不穩的這段時間。

▲▼ 春天易感冒？營養師曝6種防護罩食物 。（圖／達志示意圖）

＃維他命C

維他命C可以使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、幫助抗氧化，建議建議每天最少吃到100毫克以上，若有感冒前兆或已感冒，建議可提高攝取量，加速恢復及緩解，像是芭樂、草莓、小番茄、柑橘類、奇異果、蔬菜類等都是很推薦的維他命C食物。

＃大蒜素

大蒜素可促進免疫細胞活性、殺菌、抗病毒，適合體弱族群，想補充的話平時可多喝大蒜湯，像是大蒜、洋蔥都是富含大蒜素的食物，除了放在料理中，也建議每天吃2～3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段。

▲▼ 春天易感冒？營養師曝6種防護罩食物 。（圖／達志示意圖）

＃益生菌＋益生質

人體70%的免疫細胞在腸道，好菌多能阻隔壞菌、減少廢物累積、調節免疫、減少罹病機會，而且優酪乳等發酵的乳製品是牛乳發酵後的產物，會把多數容易造成敏感的乳糖轉成乳酸，也能讓乳品的營養分解成小分子更好吸收。可從優酪乳、優格、納豆、泡菜等食物幫助攝取，尤其每天喝優酪乳、吃優格，更可以幫助養好腸道菌叢、菌相平衡。

＃多醣體

菇類、海藻類含有豐富多醣體，活性結構可增加巨噬細胞和白血球的吞噬能力，增加自然殺手細胞活性，可從香菇、木耳等菇類、藻類食物來攝取。

▲▼ 春天易感冒？營養師曝6種防護罩食物 。（圖／達志示意圖）

＃鋅、硒

活化酵素的輔因子，有助提升免疫系統及控制發炎，除此之外也讓T細胞及自然殺手細胞發育成熟，抵禦外來病菌。而鋅除了參與細胞的複製、分裂、修護，也能幫助皮膚和黏膜組織的完整性，也可以縮短感冒病程及減少感冒症狀；反之，當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂，導致免疫力下降。建議可補充牡蠣及蝦子等海鮮類，或是攝取堅果、蛋、南瓜。

＃足夠的優質蛋白質

蛋白質是構成身體所有細胞的主要原料之一，包含重要的免疫細胞，若當長期蛋白質攝取不足或品質低下，會增加感染細菌、病毒的風險。建議每人一天需要吃6～8份蛋白質，大約是女生的一個半左右手掌大小及厚度，最好平均從動物性及植物性兩種來源攝取，推薦可從以下食物來補充攝取，動物性蛋白質可多吃瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等；植物性蛋白質則可從豆類、豆腐及豆製品等食物攝取。
 

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關鍵字：

春天, 春季, 感冒, 飲食, 食物, 防禦力, 免疫力, 營養師, 高敏敏

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