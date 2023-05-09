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C羅勞力士金錶閃爆　甜吻女友破分手傳言

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▲▼C羅與女友喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅到朋友餐廳吃飯，戴勞力士GMT-Master II鑲藍寶石與紅寶石金錶。（圖／翻攝cristiano IG、翻攝蘇富比官網）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今年初舉家搬至沙烏地阿拉伯，效力於艾納斯球隊，話題從沒少過，繼上個月底傳出他與交往7年女友喬治娜（Georgina Rodriguez）陷入分手危機，近日又爆出他萌生退意想回歐洲踢球。不過種種傳言沒影響他出遊心情，戴著超過300萬元的勞力士（Rolex）珠寶錶到朋友餐廳捧場。

▲▼C羅與女友喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜也是勞力士金錶的忠實擁護者，滿鑽面盤上鑲嵌彩虹色調寶石時標。（圖／翻攝cristiano IG）

C羅的名錶收藏以閃亮亮設設計著稱，近日所戴的勞力士金錶也不例外，為錶圈上半部鑲嵌藍寶石、下半部鑲紅寶石而標記鑲梯鑽的GMT-Master II兩地時間錶，目前官網已沒有此華麗款式，但在拍賣會或二手市場仍有機會入手；女友喬治娜也是勞力士鑽錶擁護者，曾戴面盤全鑲鑽且時標為彩虹色調寶石的滿天星金錶。

▲▼C羅與女友喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅曬出與喬治娜接吻乾杯的放閃照，讓分手傳言不攻自破。（圖／翻攝cristiano IG）

4月底葡萄牙名嘴曾爆料這對無論穿搭或作風都很高調的情侶，感情走向盡頭，原因是C羅對另一半強勢且「整天都在花錢」感到厭煩，不過他上周親自曬出與喬治娜接吻乾杯的放閃照，讓傳言不攻自破。

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關鍵字：

C羅, 喬治娜, 勞力士, Rolex

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