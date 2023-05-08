星巴克5／12起週末連3天買一送一　重點要帶媽媽去

▲星巴克在母親節推買一送一。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在母親節優惠不缺席，充滿康乃馨粉紅泡泡的感恩氣氛下，也宣布在週末連續3天推出買一送一優惠啦！從5／12星期五起一連3天，只要帶媽媽去門市買咖啡，特定品項與容量便可享買一送一優惠，跟媽媽喝咖啡聚一聚的心意更是無價喔！

星巴克從5／12至5／14一連三天，推出「LOVE MOM」優惠活動，3天期間從上午11：00至晚上8：00，與媽媽一起到門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲跟媽媽去星巴克聊聊天有優惠。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

請注意容量須為「特大杯」，且部分品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，均未在優惠之列。

此外車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，不適用門市包括管制區門市、高鐵門市、青埔、六家、烏日、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、台南文創、礁溪、嘉義新港、南投華陽、高雄中正、竹東杞林、三多、新竹州圖門市、仁武八德、松機T2、瑞洲、台中LALA、雲林麥寮、古亭、桃園春日。

而5／14當天也有部分門市不提供此優惠，包括宜蘭宜興、花蓮中央、義14、台北時代、中和連城、林口中山、新竹工研院、竹南、大英、彰化金馬、南投華陽、台南文創、斗六中正、嘉朴、嘉義世賢、高雄夢時代、潮州。

統一集團在母親節舉行LOVE MOM活動，也包括7-ELEVEN從5／12日起限時三天，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠，且全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對母親的愛。