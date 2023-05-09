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營養師大推「4種抗炎零食」！減輕慢性發炎，還有益腸道健康

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▲▼營養師曝4種抗發炎零食 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享4種適合當作「抗發炎小零食」的食物。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

現代人生活型態改變，而有些不良飲食、生活習慣會使身體慢性發炎，營養師毛蕾就提醒，長期處於發炎狀態不僅會讓人感到小病不斷、容易發胖，還容易引發各種慢性疾病，像是心腦血管疾病、糖尿病、甚至是癌症。她也分享，吃對食物能幫助緩解身體發炎狀況，她就推薦4種「抗發炎食物」，不僅有抗發炎、抗氧化作用，還很適合當作肚子餓、嘴饞時的零食吃。

▲▼營養師曝4種抗發炎零食 。（圖／達志示意圖）

＃桃核

核桃富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，是一種優質脂肪，具有減輕發炎狀況、增強免疫力、促進心血管健康和抵抗抑鬱的作用，同時還富含膳食纖維和多種礦物質，建議每天當零食，可以吃2～3顆。

＃豆腐乾

豆乾富含優質蛋白、不飽和脂肪、維生素E、大豆異黃酮等成分，營養非常豐富。但要注意，建議選擇原味、低鈉的豆腐乾作為加餐的零食，每天可以吃35g左右，避免選擇過油、過鹹的加工豆乾。

▲▼營養師曝4種抗發炎零食 。（圖／達志示意圖）

＃葡萄乾

葡萄乾富含黃酮類、花青素等多酚類物質，具有抗發炎、抗氧化的作用，雖然在乾製的過程中會有一些損失，但是大部分都還保留在葡萄乾當中，而且葡萄乾還富含果膠、纖維素，有益於腸道健康。建議選擇無額外添加糖的原味葡萄乾，每天可適量吃25g左右。

＃黑巧克力

黑巧克力富含黃酮類物質，具有較強的抗發炎、抗氧化作用，建議選擇可可含量大於70%的黑巧克力，每天可適量吃30～40g，避免攝入過多的熱量和咖啡因，而引起心悸和失眠。

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關鍵字：

發炎, 慢性發炎, 抗炎, 抗發炎, 改善, 預防, 食物, 飲食, 減肥, 慢性疾病, 營養師

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