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路易王子瞌睡蟲跑了　大口吃棉花糖好樂

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▲▼威廉一家五口當志工 。（圖／路透社）

▲路易王子（左）大口吃著烤棉花糖。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世的加冕慶祝活動橫跨周末兩日，威爾斯親王威廉與凱特王妃一家周一（8日）也沒休息，一家五口響應The Big Help Out慈善活動，當起童軍志工為社區送暖，體驗開挖土機、鏟土、油漆、木工等工作，活動尾聲是小朋友最開心的時刻，因為有現烤棉花糖可享用，在加冕典禮狂打呵欠的5歲路易王子這回神采奕奕，不怕燙大口大口品嘗棉花糖。

▲▼威廉一家五口當志工 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（中）穿英國品牌REALLY WILD丹寧襯衫搭配緊身褲，牽著夏綠蒂公主與路易王子亮相。（圖／路透社）

▲▼威廉一家五口當志工 。（圖／路透社）

▲路易王子練習推單輪車並倒土。（圖／路透社）

昨凱特王妃卸下參加加冕典禮與音樂會的華服，改以英國品牌REALLY WILD丹寧襯衫搭配緊身褲，一派休閒裝扮帶著3個孩子參加志工活動，她顯然全心照顧么兒路易王子，讓他練習推裝著泥土的單輪車時緊跟在後，倒土時也扶著兒子的手一起完成任務，關愛之情溢於言表。

▲▼威廉開挖土機 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲威爾斯親王威廉嘗試操控挖土機，路易王子也跟著體驗。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

威爾斯親王威廉則現場駕駛挖土機，兩個兒子喬治與路易都登上挖土機一起體驗，此外，喬治與妹妹夏綠蒂一起幫忙油漆、木工工作，並學習射箭，他們英姿煥發的模樣博得滿堂彩，讓威廉夫婦露出欣慰的笑容。

▲▼威廉一家五口當志工 。（圖／路透社）

▲夏綠蒂公主嘗試射箭，英姿煥發。（圖／路透社）

▲▼威廉一家五口當志工 。（圖／路透社）

▲喬治王子也體驗射箭活動 。（圖／路透社）

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關鍵字：

凱特王妃, 夏綠蒂公主, 路易王子, 喬治王子, 威爾斯親王威廉

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