孫芸芸露深溝化身年輕辣妹　彩虹首飾青春無敵

▲孫芸芸穿低胸白T恤搭配義大利品牌Alanui彩虹色調針織衫。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

服裝色系多以黑、白、灰或大地色系為主的名媛孫芸芸，近來難得繽紛色上身，從服裝到她自創同名品牌YUN YUN SUN的首飾都是一片彩虹色調，洋溢年輕活力，尤其是身穿低胸短版白T恤露深溝造型，她同時搭配丹寧熱褲，並外罩義大利針織品牌Alanui彩虹色調針織衫，化身年輕辣妹，連她自己都對這組照片很滿意，大讚掌鏡者女兒廖思惟「寶貝好會拍」。

▲孫芸芸一身亮黃色搭配CELINE迷彩帽，以及自創同名品牌YUN YUN SUN首飾。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）





▲孫芸芸疊戴YUN YUN SUN 3款LILO手鍊，與Rockcandy彩虹色調項鍊。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



場景依然在孫芸芸最愛的海邊，她又換上亮黃色服裝吸睛，頭戴軍綠色迷彩圖案的CELINE漁夫帽遮陽，不變的是她依然戴上同一組YUN YUN SUN飾品，分別是點綴粉紅、藍色、紫色等繽紛色彩鋯石的Rockcandy項鍊，以及疊戴3款亮色系的LILO手鍊，款款如糖果一般甜美誘人。

▲施華洛世奇Matrix Tennis 藍色項鍊，15,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇Matrix粉色戒指，4,250元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）Matrix 系列新作，也以簡潔的成圈線條結合球形切割的粉紅、藍色等亮眼色彩的施華洛世奇水晶，流暢的設計是經典不敗的百搭款，分別有耳環、項鍊、手鍊與戒指等選擇，無論單戴或多個疊戴都有型。