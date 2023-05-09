fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸露深溝化身年輕辣妹　彩虹首飾青春無敵

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿低胸白T恤搭配義大利品牌Alanui彩虹色調針織衫。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

服裝色系多以黑、白、灰或大地色系為主的名媛孫芸芸，近來難得繽紛色上身，從服裝到她自創同名品牌YUN YUN SUN的首飾都是一片彩虹色調，洋溢年輕活力，尤其是身穿低胸短版白T恤露深溝造型，她同時搭配丹寧熱褲，並外罩義大利針織品牌Alanui彩虹色調針織衫，化身年輕辣妹，連她自己都對這組照片很滿意，大讚掌鏡者女兒廖思惟「寶貝好會拍」。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸一身亮黃色搭配CELINE迷彩帽，以及自創同名品牌YUN YUN SUN首飾。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸疊戴YUN YUN SUN 3款LILO手鍊，與Rockcandy彩虹色調項鍊。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

場景依然在孫芸芸最愛的海邊，她又換上亮黃色服裝吸睛，頭戴軍綠色迷彩圖案的CELINE漁夫帽遮陽，不變的是她依然戴上同一組YUN YUN SUN飾品，分別是點綴粉紅、藍色、紫色等繽紛色彩鋯石的Rockcandy項鍊，以及疊戴3款亮色系的LILO手鍊，款款如糖果一般甜美誘人。

▲▼ Swarovski 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇Matrix Tennis 藍色項鍊，15,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Swarovski 。（圖/公關照）

▲施華洛世奇Matrix粉色戒指，4,250元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）Matrix 系列新作，也以簡潔的成圈線條結合球形切割的粉紅、藍色等亮眼色彩的施華洛世奇水晶，流暢的設計是經典不敗的百搭款，分別有耳環、項鍊、手鍊與戒指等選擇，無論單戴或多個疊戴都有型。

►李多海戴冠冕、連換3副耳環當最美新娘　小資女愛牌婚鞋不到3千元

► 路易王子瞌睡蟲跑了　大口吃棉花糖好樂

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, CELINE, Swarovski, 施華洛世奇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

路易王子瞌睡蟲跑了　大口吃棉花糖好樂

路易王子瞌睡蟲跑了　大口吃棉花糖好樂

C羅勞力士金錶閃爆　甜吻女友破分手傳言

C羅勞力士金錶閃爆　甜吻女友破分手傳言

凱特王妃紅吱吱賞加冕音樂會　凱蒂佩芮火辣金裝飆唱

凱特王妃紅吱吱賞加冕音樂會　凱蒂佩芮火辣金裝飆唱

英王查爾斯三世名錶都是收藏家愛牌　兒子威廉獨鍾歐米茄 泰「宮鬥」王后傳統服飾驚豔加冕大典　摩納哥王妃凸槌慘淪大隻佬 英國王加冕王冠一生只戴一次　禮成換戴閃耀317.4克拉巨鑽冠冕 排36小時搶到Swatch歐米茄聯名錶超high！　金針點綴小粉紅更驚喜 溥儀的「錶王」雙色面盤竟是自己刮的！　Melody戴巨大藍寶開眼界 楊謹華買名錶先問老公　甜滋滋說「相信他的品味」 Swatch歐米茄聯名錶第二彈明晚開賣！　西門店外湧排隊人潮　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面