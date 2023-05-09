GD全套香奈兒搭「爆款22迷你包」最潮機場造型！　飛洛杉磯行程揭曉

記者鮑璿安 ／台北報導

韓星G-Dragon（GD）權志龍昨8日現身仁川機場，他一身香奈兒（CHANEL）行頭，身穿早秋系列斜紋軟呢外套，搭配上夯包mini 22，果然是最會穿香奈兒的男人。而他目的地也公開，準備飛往洛杉磯，參與品牌2023/24 Cruise度假系列大秀，屆時當然也少不了品牌大使GD的帥氣身影。

▲GD限時動態揭曉CHANEL 22迷你包近照，並寫下前往洛杉磯 。（圖／翻攝自IG）

GD每次現身都成為穿香奈兒男性的極佳範本，這次以藍綠交織的斜紋軟呢外套，搭配上毛帽、墨鏡以及口罩，雖然包緊緊但行頭非常精彩，斜背著2023春夏新尺寸縮小版CHANEL 22迷你包，以鮮明的撞色效果呼應外套，讓人眼前一亮。而他腳踩鞋款則是日本設計師三原泰弘（Mihara Yasuhiro）之作，重塑帆布鞋樣貌，厚厚的不規則膠底元素碰撞出前衛火花。

而GD也在IG限時動態親自揭曉這趟飛往LA洛杉磯，為即將登場的香奈兒2023/24 Cruise度假系列做準備，此前藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）更邀請法國藝術家 André 設計巨型雙色海報，陸續於洛杉磯市內的告示牌與牆面亮相，加上充滿大膽活力、動感的前導影片，可以期待大秀會帶給時尚迷怎麼樣的驚喜。2023/24 Cruise度假系列大秀影片將在5月10日星期三，洛杉磯時間上午七點（台灣時間晚上十點）線上發布。