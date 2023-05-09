fb ig video ETtoday search mobile

GD全套香奈兒搭「爆款22迷你包」最潮機場造型！　飛洛杉磯行程揭曉

>

記者鮑璿安 ／台北報導

韓星G-Dragon（GD）權志龍昨8日現身仁川機場，他一身香奈兒（CHANEL）行頭，身穿早秋系列斜紋軟呢外套，搭配上夯包mini 22，果然是最會穿香奈兒的男人。而他目的地也公開，準備飛往洛杉磯，參與品牌2023/24 Cruise度假系列大秀，屆時當然也少不了品牌大使GD的帥氣身影。

▲GD 。（圖／翻攝自IG）

▲GD 。（圖／翻攝自IG）

▲GD限時動態揭曉CHANEL 22迷你包近照，並寫下前往洛杉磯  。（圖／翻攝自IG）

GD每次現身都成為穿香奈兒男性的極佳範本，這次以藍綠交織的斜紋軟呢外套，搭配上毛帽、墨鏡以及口罩，雖然包緊緊但行頭非常精彩，斜背著2023春夏新尺寸縮小版CHANEL 22迷你包，以鮮明的撞色效果呼應外套，讓人眼前一亮。而他腳踩鞋款則是日本設計師三原泰弘（Mihara Yasuhiro）之作，重塑帆布鞋樣貌，厚厚的不規則膠底元素碰撞出前衛火花。

而GD也在IG限時動態親自揭曉這趟飛往LA洛杉磯，為即將登場的香奈兒2023/24 Cruise度假系列做準備，此前藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）更邀請法國藝術家 André 設計巨型雙色海報，陸續於洛杉磯市內的告示牌與牆面亮相，加上充滿大膽活力、動感的前導影片，可以期待大秀會帶給時尚迷怎麼樣的驚喜。2023/24 Cruise度假系列大秀影片將在5月10日星期三，洛杉磯時間上午七點（台灣時間晚上十點）線上發布。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

GD, 權志龍, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／12起週末連3天買一送一　重點要帶媽媽去

星巴克5／12起週末連3天買一送一　重點要帶媽媽去

營養師大推「4種抗炎零食」！減輕慢性發炎，還有益腸道健康

營養師大推「4種抗炎零食」！減輕慢性發炎，還有益腸道健康

4種讓男性無法接近的「距離感女生」　微調心態，桃花就大增

4種讓男性無法接近的「距離感女生」　微調心態，桃花就大增

G-SHOCK 蛙人錶「鈦」輕要價15萬　招牌方錶施結晶術留歲月痕跡 5款可愛又能裝的「馬卡龍包包」　Lisa寶寶藍、Jennie櫻花粉春夏必買 留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消 2023必買神級抗老新品盤點！蘭蔻頂級玫瑰霜輕盈版、雪花秀潤燥精華新升級 暗夜中的人間香奈兒！Jennie公開Met Gala「派對戰袍」配長靴超性感 路易王子瞌睡蟲跑了　大口吃棉花糖好樂 春天易累、易感冒？營養師曝6種「防護罩食物」提升免疫力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面