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母親節禮物「5雙好走系小白鞋」推薦　FitFlop穿過回不去、無印CP值之冠

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一年四季都百搭的小白鞋，應該不用再贅述它之於穿搭的不可或缺性。然而，推出小白鞋的品牌成千上萬，版型有許多不一樣的設計，像是編輯自己楦頭偏寬，又有平腳板的困擾，需要一雙極為舒適且耐走的鞋！2023母親節在即，還在思索要送什麼給媽媽，不妨就跟著編輯穿過、具一定舒適度的小白鞋挑起。

2023母親節禮物5雙好走系小白鞋推薦

FitFlop：Rally系列

講到FitFlop，大家應該第一印象都是夾角拖和涼鞋。向來以足體工學為強項的FitFlop，其舒適的鞋底是有目共睹的，鮮少人知道品牌在休閒包鞋亦有不錯的表現。 Rally系列小白鞋，極簡外型就先給滿分！內裡的彈力中底賦予十足的支撐性，一整天走下來，雙腳較不易感到疲乏；加上防滑的橡膠鞋底，在台灣時常下雨、磁磚又多的騎樓人行道也相較安全。

adidas Originals：Campus系列

若是穿搭偏有自我風格的媽媽，推薦adidas Originals帶點復古潮流感的Campus平板鞋，Campus寬腳板友善的鞋楦設計，鞋履外層為麂皮、內層鋪著柔軟的絨布，具相當舒適度。

Nike：Dunk Low系列

和前者adidas Originals Campus有著異曲同工之妙，為寬腳人友善的楦頭設計、內裡為鋪絨材質，豐富的配色因著不同時節、節日會有限定新色推出，很適合跟媽媽挑一雙母女鞋。

New Balance：574系列

各大爆款327、530、2002R都穿過一輪，編輯私心還是最喜歡574，其經典地位和好走程度應該不用再多做說明了吧？

Muji

本篇CP值之冠！從先前NT$690到現在漲價到NT$890，編輯不知道已經回購了幾雙，內裡的鞋墊對於足弓有著相當的支撐性，親民價格一次買個五雙也不會覺得心疼。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire母親節, 小白鞋, NB, NIKE, 無印良品, adidas, FitFlop

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