母親節禮物「5雙好走系小白鞋」推薦　FitFlop穿過回不去、無印CP值之冠

FitFlop：Rally系列

講到FitFlop，大家應該第一印象都是夾角拖和涼鞋。向來以足體工學為強項的FitFlop，其舒適的鞋底是有目共睹的，鮮少人知道品牌在休閒包鞋亦有不錯的表現。 Rally系列小白鞋，極簡外型就先給滿分！內裡的彈力中底賦予十足的支撐性，一整天走下來，雙腳較不易感到疲乏；加上防滑的橡膠鞋底，在台灣時常下雨、磁磚又多的騎樓人行道也相較安全。