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今夏限定彩妝必買品項一次看！SUQQU嫩黃超吸睛、香奈兒絕美玫瑰色

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

迎接睽違三年來第一個免戴口罩的夏天，許多品牌推出了精彩的夏季限定彩妝，像是SUQQU、迪奧、香奈兒、Addiciton等等，有哪些必買亮點？一起看下去。

2023 SUQQU SUNFLOWER WONDER 系列

今年第一波夏季限定彩妝，SUQQU以夏日晴空搭配向日葵為背景，展現夏季盛放的生命力，並以向日葵的枝葉為發想推出色選，並特別加入了透明、陰影，讓看起來飽滿鮮豔的色澤，實際上呈現出如氣泡飲般的通透色選，此次推出了晶采盈緻眼彩盤限定色、首度登場的霜狀眼影「晶采立體眼影」、細緻漸層的晶采淨妍頰彩以及晶采柔艷唇膏 。

SUQQU 夏妝必買品項

晶采盈緻眼彩盤

其中必買的絕對是眼影，以向日葵花瓣為意境的暖色調眼彩盤#123照日葵，及向日葵葉子的冷色調眼彩盤#124日輪葉，雖是看起來濃郁的色調，但其實在妝效呈現上降低飽和色感的質感。

#123照日葵：以向日葵花瓣為主的暖色調眼彩盤，降低明亮度的黃金色調，畫出與大人系氛圍相襯的眼妝。
#124日輪葉：靈感來自向日葵葉子的煙燻綠色調眼彩盤，展現雅緻且洗鍊的日系大人時尚感。

晶采淨妍頰彩 

以向日葵為靈感，結合霧光打亮色以及含有細緻珠光的頰紅，打造出雙頰不同的立體感。

#138日向葵：大量珠光與紅感頰彩，帶來柔和的血色感，搭配霧光質感的黃色調打亮，展現俐落氛圍。
#139果報：酷感的棕色調，配淡紫紅色調的打亮色，透出自然色澤。

SUQQU SUNFLOWER WONDER 系列全品項價格

晶采盈緻眼彩盤 #123照日葵、#124日輪葉，NT$2,600
晶采立體眼影 #112陽褐色、#113影咲，NT$1,400
晶采淨妍頰彩 #138日向葵、#139果報，NT$2,100
晶采柔艷唇膏 #116花橙、117夏霞，NT$1,900

2023 香奈兒夏日旅程限量彩妝系列

1927年，想法創新的香奈兒女士設計出小容量的保養與彩妝產品，讓女性輕鬆將這些日常必備品放入手拿包、晚宴包或是隨身行李，2023年，香奈兒彩妝創意工作室以夏日旅行作發想，推出明星產品的旅行妝容量，也推出夏季必備清爽色系，同系列也包含底妝產品。

香奈兒夏限定彩妝必買品項

時尚裸光玫瑰柔膚霜

陽光輕撫般為肌膚點綴柔亮光澤，凝霜質地可使用指腹或刷具沾取，輕點於雙頰、鼻子、額頭和鎖骨，讓肌膚透出宛如天生的玫瑰蜜桃光暈。

COCO晶亮水唇膏

新設計兩款色選，名稱充滿畫面感，立刻就能帶出門旅行的色澤十分討喜。#174旅行，是質感晶亮的玫瑰米色，為雙唇增添裸色光澤；#176冒險則是和煦的紅棕色調。

香奈兒夏日旅程限量彩妝系列全品項價格

時尚裸光玫瑰柔膚霜，NT$1,560
時尚裸光輕紗精華油，NT$1,540
COCO晶亮水唇膏 #174旅行、#176冒險，NT$1,450

2023 迪奧夏季限量彩妝

今年夏天，迪奧結合陽光、沙灘、海洋、貝殼等元素，結合沙灘愜意的棕色系、海岸風光的蔚藍色調、充滿夏日風情的古銅色與金屬光澤等，帶來夏日氛圍的自然色澤，營造充滿陽光的度假氣息妝容。

迪奧夏限定彩妝必買品項

迪奧經典五色眼影 夏妝限量版

以南法伊甸豪酒店為靈感，刻劃標誌性度假泳圈圖騰，滿滿的度假氛圍就像來到了蔚藍海岸，以亮橙色與蔚藍色調為主要核心，推出了兩款限量色選。

#233 蔚藍燦夏：以明亮象牙白、橘棕色，搭配蔚藍色、深棕色，環繞著珍珠古銅，清爽活力宛如蔚藍海岸的倒影。
#533 陽光古銅：以中間裸棕色為主角，搭配明亮鵝黃、貝殼白、杏桃色與大地暖棕色，呈現夕陽中粼粼波光的景象。

迪奧超完美持久亮采餅 夏妝限量版

限量的亮彩餅盛裝在優雅淡米色漆皮粉盒中，打開粉體上刻劃著本季主題圖騰與迪奧字母浮雕裝飾，精緻的亮采效果替肌膚增加立體感，顴骨、鼻頭甚是唇峰和鎖骨都能用。

#001閃耀金沙：古銅金棕調光澤
#002閃耀玫瑰：輕盈柔嫩的乾燥玫瑰粉。

2023迪奧夏妝完整品項價格

經典五色眼影 夏妝限量版，NT$2,700
超完美持久亮采餅 夏妝限量版，NT$2,250
藍星精華唇膏 夏妝限量版，NT$1,500
豐漾俏唇蜜 夏妝限量版，NT$1,350
指甲油 夏妝限量版，NT$920

ADDICTIONSummer 2023 Collection

將地中海的度假風情和北歐的白夜、仲夏日的午夜陽光幻化成燦夏的光芒，推出夏季限定彩妝，全系列散發著溫潤細緻的光芒。

ADDICTION 2023夏妝必買品項

癮炫訂製眼采盤

運用三種質地打造出兩盤不同情境的眼彩盤，有醞釀著濃濃的地中海渡假風情的101戀戀地中海，也有北歐仲夏日的陽光氛圍的102仲夏之夢。

101 戀戀地中海：用香檳金、肉桂焦糖棕、橘棕色和灰棕色組合而成，帶來豔陽燦爛印象的眼采盤。
102 仲夏之夢：以玫瑰粉、奶茶粉色加上珊瑚色，和內斂的乾燥玫瑰色系，組合成夏日景色漫遊般的眼采盤。

癮色絲絨頰彩

兩塊擁有不同質感珠光色澤的頰彩，011P吻上晨光擁有絢麗的珠光色澤，閃爍細緻珠光色澤的金亮暖棕色，能打造陽光輕吻般般的健康雙頰；101N豔陽地中海則有著讓人目眩神迷的多彩珠光，絢爛高雅的古銅金色澤閃爍著豔陽般絢爛色澤的橘金色霓光。

ADDICTION 2023夏妝全品項價格

自然立癮定色染眉膏，NT$830
自然立癮眉毛底膏，NT$830
自然立癮眉粉盤，NT$830
眉形刷，NT$740
癮色絲絨頰彩，NT$840
癮亮光采膏，NT$1,130
癮炫訂製眼采盤，NT$1,600
癮漾持久唇膏，NT$940

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 夏季, 限定彩妝, DIOR, SUQQU, CHANEL, Addiciton

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