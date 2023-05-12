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夢幻香氛調酒登場！Kate Spade義式甜甜圈必吃、橙花＋土肉桂香氣有層次

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

香水市場依舊熱鬧，為了讓大家從更多面向感受香水的魅力，品牌紛紛推出聯名活動，像是推出聯名餐飲、調酒等等，讓香水展演出多樣面貌！

Kate Spade X ivette Da An

Kate Spade 2023年最新香氛Chérie啵啵巴黎淡香精，特別攜手台北熱門澳式咖啡館「ivette Da An」聯名推出限量餐點飲品。

Chérie是法文中「親愛的」的意思，呼應香水充滿活力的甜蜜氛圍，ivette Da An店內店外也換上了香氛主色桃粉色調的裝飾。

限量客製餐點飲品：

Love Bomb義式甜甜圈

以Chérie啵啵巴黎淡香精圓潤瓶身作為靈感來源的Love Bomb甜甜圈，內餡為玫瑰卡士達，外層裹上桃粉色的覆盆子粉以及糖粉，點綴上新鮮水果及季節食用花。超可愛外型配上綿滑的卡士達，幸福感飆升。

Floral Seduction無酒精調飲

以啵啵巴黎淡香精的香氣成分為靈感的Floral Seduction調飲，呼應著香水前調中的果香覆盆子，飲品以覆盆子果泥為基底，加入了檸檬汁、蜂蜜、花椒萃取液和無酒精苦艾酒，搭配出層次豐富的風味，讓味蕾充分地享受每一口入喉的瞬間。並添加了季節食用花作為點綴，視覺、嗅覺、味覺三重享受一次滿足。

關於Cherie 啵啵巴黎淡香精

前調以酸香的紅醋栗及覆盆子開啟，多汁的酸意香氣搭配上閃亮的義大利柑橘，輕盈的果實風味帶來青春不受拘束的自在氛圍。核心中調以三種不同形象的花香帶出，輕甜溫柔的甜碗豆花、沉醉迷人的玫瑰、放鬆高雅的茉莉。來自甜碗豆花淡淡的甜味，猶如夏日花園般的自然清新。接著，玫瑰和茉莉的香氣相互交錯，讓人不由自主地沉醉其中，三種芬芳結合讓花香中調富滿層次，並注入一份愉悅和浪漫。後調以溫暖麝香與白木包裹，混合了白木與麝香的迷人香氣。一開始時散發巧妙的木質氣息，猶如森林中經過太陽照耀的木材，散發出溫暖和活力。接著香氣逐漸轉向更加醇厚的麝香，散發著深邃、豐潤和性感的氣息，彷彿是一種迷人的誘惑，引人深陷其中。

前調：紅醋栗、覆盆子、義大利柑橘　
中調：甜豌豆花、玫瑰、茉莉　
後調：龍涎香醚、白木、麝香

Kate Spade Chérie x ivette Da An限量優惠組

透過ivette Da An店內立牌掃描QR CODE，連結至官方EC商城，即可享購正貨香水啵啵巴黎淡香精100ml+Kate Spade品牌炫光托特包以及迷你隨身小香，店內優惠價NT$2,500（價值NT$5,250、數量有限售完為止）

Kate Spade X ivette Da An聯名餐飲活動訊息

時間：2023／5／2～2023／05／31
營業時間：星期一至星期日AM9：00－PM17：30
地址：台北市大安區敦化南路一段270巷21號1F
備註：凡購買以上聯名限量甜點/飲品任一款，即贈Kate Spade Chérie啵啵巴黎淡香精試用小香一支（數量有限贈完為止）

Maison Crivelli獵遊橙花淡香精 X Bar Mood聯名調酒Diverse

Maison Crivelli今年攜手調香師Paul Guerlain推出2023年度淡香精首作Neroli Nasimba獵遊橙花淡香精。源自品牌創辦人Thibaud Crivelli在一次非洲草原探險中對橙花的追尋。橙花作為高級香水的經典成分，在「獵遊橙花淡香精」中以飽滿的皮革氣息，堆疊出橙花煥發的明亮璀璨。

因應新香上市，這次特地與Bar Mood推出聯名調酒Divers，使用梅酒、琴酒、土肉桂、包種茶、四季春茶，透過多元素材調製來展現呼應非洲多元性文化。核心香調橙花是Bar Mood在創作調酒時經常使用素材，加入土肉桂豐富口感層次，與獵遊橙花中的皮革氣息形成對比，演繹出品牌創辦人Thibaud Crivelli在非洲草原探險中追尋橙花的驚奇體驗。

關於獵遊橙花淡香精

獵遊橙花淡香精以香甜飽滿、洋溢橘子香氣的柑橘開場。小荳蔻和粉紅花椒，深化了柑橘的清新感受，為其增添活力和明亮感，彷彿黎明時分破曉的陽光。來到香調核心，在此探索橙花的多種風貌。以突尼西亞橙花精油®為主體，賦予香氛閃耀、甜橙般酸甜辛香的花香甜美；苦橙葉®加深柑橘氣息，多了一分颯爽；橙花原精則融入一種滑順、略帶動物性的柔軟。後味的底蘊則是摩洛哥皮革（IFF獨家香料）岩玫瑰原精和岩蘭草，使這款香水更加獨特，以比擬皮革、木質、琥珀的氣韻質地，襯托耀眼風華。

香氛材料：柑橘，荳蔻®、粉紅胡椒®、橙花原精，突尼西亞橙花精油®、苦橙葉®、摩洛哥皮革，岩蘭草®
濃度：18%（淡香精）
調香師：Paul Guerlain

Maison Crivelli獵遊橙花淡香精 X Bar Mood活動訊息

1.活動時間：即日起～2023／6／30
活動內容：於活動期間凡至Bar Mood點選Maison Crivelli X Bar Mood聯名調酒Diverse，即可獲得Maison Crivelli獵遊橙花淡香精1.5ml小卡兌換券1張，可憑此小卡於2023/06/30前至10/10 APOTHECARY店櫃兌換。（數量有限，贈完為止）

2.活動時間：即日起～2023／6／30
活動內容：即日起～2023／6／30，凡購買獵遊橙花淡香精100ml一瓶（市值NT$7,000）或30ml淡香精兩瓶（市值NT$7,400，需含獵遊橙花）並加入綁定10/10Line會員，即可獲得Maison Crivelli獵遊橙花X Bar Mood聯名調酒Diverse兌換券一張，於2023／6／30前可憑Line訊息兌換券至Bar Mood 兌換聯名調酒一杯（市值NT$450）
名額：限量60位（數量有限贈完為止）
*調酒兌換券統一於店櫃購買後3天內於10/10官方Line收到兌換訊息，可憑訊息至Bar Mood兌換，僅限本人兌換，每人僅限兌換乙次，現場需出示本人Line核對身分。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 香水, Kate Spade, Maison Crivelli

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