本季時尚迷必關注的小眾手袋　Lady Gaga、新木優子都愛用

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

極簡風格深受時尚迷歡迎，Cafuné是一個以簡約輪廓結合質感細節的包袋品牌，受到Lady Gaga 、佐佐木希、三吉彩花…等名人喜愛，是本季你必關注的It bag！

Cafuné由Queenie Fan和Day Lau共同創立，其中Queenie是品牌的首席設計師，她在製包領域上有著多年經歷，曾於 3.1 Phil lip Lim、Coach和rag & bone等品牌工作過。Cafuné在葡萄牙文中意旨輕撫愛人的頭髮，象徵設計師對細節與面料選用的執著，細膩且充滿溫度。

在SS23春夏主題中以「自然的美學」貫穿，靈感來自德國攝影師及藝術家Karl Blossfeldt知名的植栽特寫照片，藉此表達萬物經由疫情後重新出發的希望與生命力。

包袋介紹

Stance是品牌的人氣系列，在經過Stance Bag與Stance Wallet之後，今年推出尺寸介於上述兩者間的Medium Stance，恰到好處的尺寸搭配時髦的梯形包輪廓，經典耐看，可手提與斜背，具有高實用性。

Clasp Bag則是結合金屬框架的皮製手袋，靈感源自1880年代的包袋歷史，復古的經典樣貌揉合現代細節，側邊看來有著三角輪廓，設計師受到植物的根莖啟發創作出可調節幼肩帶，搭配標誌性的C-Lock配件，典雅中洋溢當代氛圍。

最後是全新的包袋作品Drop Hobo，藉由人氣款式Drop Duffel延伸，手袋擁有優雅的垂墜感，嚴選的義大利牛皮材質透露了包袋細膩的使用型態，使用上彷彿皮革能夠包裹人的身體，兼具實用性與摩登藝術氣息，實用又能夠搭配各式造型。

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