fb ig video ETtoday search mobile

本季時尚迷必關注的小眾手袋　Lady Gaga、新木優子都愛用

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

極簡風格深受時尚迷歡迎，Cafuné是一個以簡約輪廓結合質感細節的包袋品牌，受到Lady Gaga 、佐佐木希、三吉彩花…等名人喜愛，是本季你必關注的It bag！

Cafuné由Queenie Fan和Day Lau共同創立，其中Queenie是品牌的首席設計師，她在製包領域上有著多年經歷，曾於 3.1 Phil lip Lim、Coach和rag & bone等品牌工作過。Cafuné在葡萄牙文中意旨輕撫愛人的頭髮，象徵設計師對細節與面料選用的執著，細膩且充滿溫度。

在SS23春夏主題中以「自然的美學」貫穿，靈感來自德國攝影師及藝術家Karl Blossfeldt知名的植栽特寫照片，藉此表達萬物經由疫情後重新出發的希望與生命力。

包袋介紹

Stance是品牌的人氣系列，在經過Stance Bag與Stance Wallet之後，今年推出尺寸介於上述兩者間的Medium Stance，恰到好處的尺寸搭配時髦的梯形包輪廓，經典耐看，可手提與斜背，具有高實用性。

Clasp Bag則是結合金屬框架的皮製手袋，靈感源自1880年代的包袋歷史，復古的經典樣貌揉合現代細節，側邊看來有著三角輪廓，設計師受到植物的根莖啟發創作出可調節幼肩帶，搭配標誌性的C-Lock配件，典雅中洋溢當代氛圍。

最後是全新的包袋作品Drop Hobo，藉由人氣款式Drop Duffel延伸，手袋擁有優雅的垂墜感，嚴選的義大利牛皮材質透露了包袋細膩的使用型態，使用上彷彿皮革能夠包裹人的身體，兼具實用性與摩登藝術氣息，實用又能夠搭配各式造型。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2023夏日度假行頭推薦：CELINE、Givenchy帶你遊南法，全海邊就屬你最有型

凱特王妃耳環圖鑑！垂墜造型出鏡率最高，同款平價小資女也買得起

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Cafuné

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量

「一到深夜就胡思亂想」星座Top 3 ！冠軍怕寂寞，放大負能量

安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話

安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話

皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」！　化妝後想補塗有2秘訣 孫芸芸露深溝化身年輕辣妹　彩虹首飾青春無敵 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來 很會暗算又心狠的三大星座！TOP 1不顧情誼、有仇必報簡直家常便飯 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 夏姿秋冬荷包成靈感！口袋、手提包圓潤可愛「白兔乘鳳凰刺繡」絕美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面