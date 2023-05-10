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2023最新母親節包包指南　GUCCI上街好有型、FERRAGAMO母女包超Q

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一年一度的母親節即將到來，買個包包送媽媽絕對不會出錯，但是款式、顏色、大小怎麼選？這權權取決於媽媽走的是什麼風格。不論酷的、美的，還是超級時髦媽咪，本篇通通有解，看完絕對知道如何孝敬媽媽。

優雅氣質型媽咪

說到優雅氣質，其實大部分選擇經典款就不會出大錯，但其中能讓氣質大大提升的莫過於Lady Dior，有著黛妃包的稱號絕對是首選，春夏可以選擇粉嫩淡雅色系好做搭配。

好友型媽咪

如果你的媽媽就是你的好閨密，可以跟你上山下海，那一款母女包絕對是必備。Ferragamo的Wanda包款設計起源就是創始人的長女為母親所設計，現在還有迷你尺寸！可以跟媽媽一起背母女包就是表達愛意的最佳選擇。

2023母親節包包指南：Prada精緻實用、FERRAGAMO超Ｑ母女包…各類媽媽喜好一次全掌握

實際型媽咪

一個包包背十年，就是這類媽媽的寫照。所以要送包包絕對要選最精緻耐用的，Prada Galleria Saffiano容量夠又實用，漸變色款有亮點而不招搖，媽咪下一個十年就由它承包。

帥氣個性型媽咪

展現帥氣可以選擇金屬細節比較多的包款，像是Gucci HORSEBIT 1955包款正中央飾以金屬馬銜鍊，也有金屬鍊帶款可選，讓媽媽輕鬆上街都好有型。

2023母親節包包指南：Prada精緻實用、FERRAGAMO超Ｑ母女包…各類媽媽喜好一次全掌握

Miu Miu的新款手提肩背包，有多個口袋裝飾增添帥氣度，工裝風混搭Y2K復古感，率性媽咪絕對會懂。

活潑外向型

海邊度假、賞花出遊都不在話下，如果你的媽咪總是活力滿滿愛出遊，那麼Delvaux夏季限量款Pin Mini Bucket Pompons的繽紛色彩和靈動的花球裝飾絕對能成為她出遊的拍照亮點。

夏季出遊，絕對少不了一顆草編包的點綴，隨性慵懶的同時帶來清新感，Michael Kors的Parker草編側背包就非常適合愛度假的媽媽，輕鬆打造夏日造型。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 母親節, Prada, FERRAGAMO

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