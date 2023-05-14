2023眼影色實用至上　LUNASOL最強大地色、TOM FORD粉色調通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

今年眼影色系仍就是實用至上，實用的大地色、粉色調通通有，但色系中都調和一點裸色，更適合亞洲膚色使用！

TOM FORD高級訂製四格眼盤2023全新3色

TOM FORD經典的高級訂製四格眼盤，選在2023春夏推出全新三款高訂裸粉色選#40 Golden Hour、#41 Peach Dawn、#42 Hazy Sensuality，如第二層肌膚般完美服貼的質地搭配TOM FORD先生的敏銳時尚色選，打造最純欲的高級雙眸。

這次首創「水緞絲光」質地，極度細緻絲滑，彷彿流動布料綿密一抹服貼，搭配毫無顆粒感高級光澤「水緞粼光」、極度飽和偏光「水緞流金」、飽和的柔霧感「水緞柔霧」等四種質地，一盤打造無限眼妝變化。而且還能乾濕兩用，乾刷裸色帶自然珠光、濕刷卓越顯色。

#40 Golden Hour金棕親密

新色中最高人氣的一款。不失手大地色系與珠光色搭配，層疊暈染打造最閃耀的雙眸。

#41 Peach Dawn蜜桃破曉

金蔥與琥珀色的組合，為閃耀的眼妝增添一抹柔情。

#42 Hazy Sensuality迷情裸粉

自帶溫柔氣質的藕粉色，粉質細緻，單眼皮與泡泡眼友好四格眼盤。

LUNASOL晶巧霓光眼彩盒#18、#19

最擅長運用大地色的LUNASOL，這次在2023春妝第二波再推出兩款絕美的大地色眼盤！以經典不敗的大地色，帶出今年地層、沙紋的主題設定。

特別的是，今年眼妝強調「水洗煙燻感」，彩妝師IVAN分享，有別以往的霧面打底，今年可嘗試運用「光澤色」來打底，接著再用主色在輪廓的位置加強，最後鋪上有色調（例如橘色、紅色調）加強層次的堆疊，就完成2023春夏的水洗煙燻眼妝，是非常實用百搭的透光感眼妝。

晶巧霓光眼彩盒 #18 Sepia Amber

以細膩大地色彰顯立體眼眸。

晶巧霓光眼彩盒 #19 Mahogany

以濕潤感紅調大地色營造多變眼神。

亞曼尼設計師訂製綻色眼彩露2023霧面新色

設計師訂製綻色眼彩露的靈感來自時裝周後台輕盈且帶有波紋光影的布料「歐根紗」，彩虹和珠光色光澤盡現Armani先生的獨到美學品味。2023年推出霧面質地六色，以低調持色的霧光展現深邃雙眸。

眼彩露內含獨家「超微顯色粉體」，一抹綻放細緻零粉感美色；特殊露狀質地，在光線折射下使眼妝霧面色澤更顯澄淨優雅。加上質地轉換科技，使眼彩露接觸肌膚瞬間轉換成「超持色水薄膜」，創造飽和顯色、全天候持色的完美霧面色澤。

2023推出的新色六色以實搭好上手的大地色系為主，包括打底色#18毛呢燕麥，還有#20針織奶杏、#22亞麻松果、#30絲絨摩卡、#36卡其可可等深淺大地棕色系，能搭配各種唇彩與頰彩。

shu uemura植村秀時尚大師6色眼影盤#清甜粉薑

植村秀推出時尚大師6色眼影盤「清甜粉薑」新色，以帶暖色調的粉薑色系為主軸。在粉色中添加一抹橙，比櫻花粉更暖、比珊瑚色更脫俗，而「粉薑色」不僅更能融入亞洲膚色，透過不同色澤與質地搭配還能輕鬆打造清甜感氛圍妝容。

一盤收入六款百搭色選，色譜從暖調粉薑色、裸粉、橙色到大地砂金色與深棕可可色，更包含粉霧、珠光、金屬光、寶石燦光等五種質地表現，展現眼妝的多變個性美與華美層次感。

由上至下：

W ROSE GLAZE：結合濕式鑽光質地的玫瑰金色，在不同角度折射出質感爆棚的鑽石光澤，輕輕抹上眼皮就耀眼奪目。

P SOFT CORAL 121A：柔和又清甜無比的裸粉珠光色。如春日暖陽般令人陶醉，既襯膚色又帶著純欲感。

ME AMBER GOLD：金屬光質地的琥珀金，不但沉穩百搭又更可與粉薑色完美結合，將雙眼變得立體有神。

M GINGER CORAL：粉霧質地的清甜粉薑色可說是這盤的主角。搶眼卻不俗氣，剛剛好的清甜、剛剛好的撩人，誰擦誰就是人間小仙女。

CS MINERAL STONES：百搭的砂金色與寶石燦光眼影質地結合，點綴在臥蠶、眼頭、眼皮中央都恰如其分，閃耀璀璨光澤卻不突兀。

ME PLUM BROWN：金屬光質地的深棕可可，帶點微微的紫調大地深棕色，不但可以完美與粉薑色融合，更能自然創造出眼眸的深邃度。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2023夏限定彩妝盤點！SUQQU 嫩黃超吸睛、迪奧打造蔚藍假期⋯必買品項一次看

● 歐爸、歐膩都在這裡變身！5間韓星御用美容室推薦，下次旅遊一定要排一天去