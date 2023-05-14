Ella陳嘉樺維持人生最好狀態　公開夫妻相處之道「坦誠」很重要

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

好久不見的Ella陳嘉樺，熱情依舊地才踏入拍攝現場，即笑臉迎人和大家逐一打招呼，見到熟識的工作人員則又驚又喜、開心地寒喧了起來。比當年花漾少女體態更加姣好的她，拍照時穿起一套套洋裝及褲裝，都盡顯纖細俐落的身型，在漾著光暈的日常藝術空間裡，如寶石般滋生出獨有的知性與感性，融合著柔美與率性的特質分享，「現在的我找到了適合自己身體的健康飲食習慣，和運動健身方式，過程中不僅更加認識自己，也重新了解自我。」堪稱維持著人生最好狀態，並更加乘風波浪進行式的Ella豪放如俠女的氣勢話鋒一轉，不改樂天開朗的幽默本性笑說：「一身紅色長洋裝扮，讓我想起武俠片《英雄》的意境。」

親情加速升溫

事實上Ella這次炙熱推出的大銀幕新作，是與瘦子E.SO一起主演的電影《速命道》，「為導演柯有謙第一部執導的電影，更是他致敬已故的爸爸『車神』柯受良，而與哥哥柯有倫共同編劇之作。能深刻感到有滿滿對他們父親的尊敬和懷念，尤其在電影一開始時，畫面就會帶到柯受良（小黑哥）的照片，這一幕就會令人動容不已，而加以體會到是他的兒子們送給小黑哥的禮物，同時延續一份家傳的速度之魂，不論是賽車技術或特技層面，都帶有崇敬之意。」她透露「在拍攝過程中，有些特技人員都曾經有跟小黑哥合作過，當中最讓我感動萬分的還有親情衍生而出的真摯動人情感。」

Ella說：「《速命道》是賽車競技類型片，充滿很多速度感，以及較為刺激的視覺震撼。」雖然她沒有實際在片中開快車，但有一場戲是飾演醫生的她為了救一名孕婦，而要坐在極度甩尾的救護車上，「那時身體自然反應出腎上腺素飆升的緊張感，是真真實實會比在開車的瘦子，還要感覺到多更多的極速程度。」聊到因為要詮釋醫生，在開拍前有先上課學習相關醫療、急救的專業知識，「只不過劇情主要都在跟瘦子談戀愛，演出後沒想像中困難（笑～）」。

自然宇宙觀

對於首次和人稱行走的費洛蒙瘦子對戲，Ella直言「私底下的他很Real非常真性情，但面對感情戲時反而呈現害羞這一面，明顯感覺得他的靦腆，那我就會盡量在戲外交流時，像朋友一樣多和他聊天，輕鬆化解演出愛情戲或吻戲的尷尬。」她坦言和瘦子談天說地的話題滿廣泛的，「會討論飲食與健身、工作的想法，甚至是宇宙能量等等的無所不聊。」從而才發現兩人有類似的想法，「像是我們常會看一些YouTuber講述宇宙論，類似『老高與小茉』的頻道我就滿愛看的。」無神論者的Ella進一步表示，「我相信宇宙能量，只是每個人對於這個能量的定義不太一樣，有些人認為是上帝或佛祖、阿拉……都有不一樣的闡釋，但當中所傳遞的理念精神都相同。」她說，這樣的論調跟瘦子有同樣的認知連結。

笑言自己平常不會特別研究宇宙能量，但會將觀察到的事物，分享給兒子勁寶，「告訴他這個世界不是只有眼睛看到的那個樣子，很多東西沒有看到並不代表不存在，其實是用另一種我們感受不到的形式存在著。」Ella道訴，「因為勁寶有看過動畫片《可可夜總會》（COCO），知道死後還有另外一個世界，明白如果被人遺忘了，就會完全消失。」而藉此對兒子說：「千萬不要忘記媽媽，媽媽也會努力保持健康，但是或許哪一天我離開了人世，我們會在另一世界相會，可能是在宇宙某一處，以不同形態遇見彼此。」

面對生命教育，Ella毫不避諱與現今6歲的兒子開放性坦然探討，「經由生活日常的經歷，藉機跟孩子解釋這項嚴肅議題，也讓我們大人同時在面對生死這個人生課題時，好像覺得沒那麼困難。」甚至是從小就需教導孩子關於「性」方面的知識，「比如勁寶看到我的身體、知道我月經來……這些我都會很大方告訴他相關的資訊與正確觀念，因為這些都是人類再自然不過的事，其實沒有必要對孩子有所禁忌地去深入談論。」

愛的能量平衡

Ella言語間滿滿有感而發的育兒經，洋溢著愛的真諦，眼前的她無庸置疑置身在有子萬事足的生活幸福感，對於身兼多種人生角色，「在家為人妻、為人母，在外是藝人、演員、歌手與老闆等多元身分轉換，真的沒有訣竅可言，把握現下此時此刻，認認真真去感受，可以允許情緒有高低起伏的時候，可是最終都要把它撫平，不要留在身上變成傷害。」

找到事業與家庭完美平衡的Ella，將平凡的日常過得有滋有味，即使現在和老公「賴解孵」幾乎天天24小時工作與生活形影不離綁在一塊，又是如何保持讓人稱羨不已的甜蜜感情？她笑稱「其實也沒什麼特別的夫妻相處之道，就是順順地走。最主要的一點是先生他很珍惜這個家，認為我們至今所看到的、所擁有的一切，都是共同努力來的；正因如此，他不是輕言放棄的人，只要在相處上遇到任何難題，都會直接把話講出來，然後去解決。兩人彼此關係以『坦誠』最為重要，真的就是以誠待人！我誠實告訴你心裡的感覺，但不說傷人的話；你也告訴我心中感受，清楚知道雙方在意的點，再一起去克服，找到夫妻間一個達到平衡的方法還滿重要的。」

一百分的人

對現今走在40代階段的Ella而言，「幸福的輪廓就是好好活在當下，要懂得珍惜自己。」常言道40不惑，「我體會到的不惑，是對許多事情不帶疑問，相信自己，也相信身邊的人；相信生命、相信宇宙的能量，對於一切都秉持簡單純粹的信念去相信，才會推動著自己往前進。」

為自己女人40一支花，所綻放出多重宇宙的成就評上100分的她，心有所感地說：「一個人能夠來到這個世上，是要經過幾道輪迴，再好不容易成為精子游泳時，又要過五關斬六將擊敗上億精子，最終才有機會成了那個唯一和卵子結合，誕生為人。」她以過來人口氣自白，「戲裡演出小孩難產，跟媽媽一起死掉都是真的！像我自己在生孩子時，真的是拿命在賭，若是萬一有個閃失過不去，也許小孩就沒了、也許我就沒了，所以每一個人能健康平安降臨到這世界基本上都是贏家，我們已經都是100分的人，不要再嫌棄自己、不要再說自己不好。成為一個人就已經是生命最大的挑戰，我們人生每一刻都在挑戰，因此也不要太苛刻自己。」

Ella回想起過往，「上臺時總是會壓力如山大，擔心唱不好，常會自我懷疑、否定自己。」經過時間歷練才領悟出，「基本的努力和謙虛的心態下，好好照顧自己、好好做該做的事，善待身邊的人，並對世界投以善意，生命即會用其他良善的方式給予回應。」同樣相信人跟人之間的能量都是有來有往的她，堅信赤誠相待的生命交流影響力，「曾經有位化妝師對我表述，他決心要以彩妝為職志，是受到我在演唱會上講過的一句話所感化。」她說，世界之大繞了一圈後我們終至相逢，更深切理解到言語神奇的力量不容小覷，是能巨大無窮改變造就人一生的路途。

「現在只要每次有人跟我說：Ella我好喜歡妳！Ella妳好漂亮喔……會開始不同以往覺得是客氣恭維的場面話，懂得解讀自己一定有什麼特色優點是值得他們喜歡，而要欣然接受這份真心好意，並且肯定認同自己有一份值得別人對我說這句話的好。」總而言之，「無需否定自己，只需好好愛自己、好好跟自我相處，我們都可以成為100分的人。」

相信生命相信專業

宿命是一支暗箭，速度是一種抗辯。出道近22年，已擁有21年戲齡的Ella在一路拍戲歷程中有著不同的體悟，「但不是成長，而是深刻體認到需清空腦袋裡不必要的思緒，學會靜下來！」直白訴說自己相當急性子，年輕時很容易被周遭事物影響，看到問題就想馬上去解決，「在接觸人類圖之後，對我幫助很大，不僅讓我更專注於將心情保持平穩，探索出自己人生使用方式的策略，認識屬於投射者的我，要明白等待被邀請這件事的意義，而發現到有些干擾思緒起伏的波動，都非內心真正的情緒，並非身體自發，即便臨時遇到事情卡關了也不受影響，就安心交給專業的人處理。」她笑說，「就是不要那麼雞婆、什麼事都很愛管啦～」

「雖是出於好意常會想直接動手幫忙，但突如其來介入的協助干涉，反而容易使旁人更顯焦慮不舒服，甚至產生不信任感。」Ella補充說，「現在學會把自己穩定下來後，不受他人能量場影響，活得更通透、更開心一點。當別人看到我的能力主動邀請協助，那樣提供的幫忙才是有用的。」讓必然的事發生，並認真投入環境中，靜心觀察也懂得欣賞每一個人專注於自己職務時的那份熱情，反而覺得自己是幸運的Ella解釋，「要完成戲劇表演的每顆鏡頭，往往一切都要靠天時地利人和，是非常難能可貴，徜若心急就易眼盲看不到。」也因此她覺得，「演戲到現在最大的收獲感受，是要真的活在當下，清空思緒讓角色靈魂進到身體，專心感同身受主人公所遭遇的故事，相信專業，回歸自我。」稱說現在演起哭戲對她而言已經沒那麽困難，當她和角色合而為一時，生命自然會感受其中，不由自主地會有情緒的流動想哭想笑。

對此認為很有趣的Ella後來拍戲時，覺得自己好像也長大了，體會到另外一種層次；並以Excellent定義現在的自己，「顧及好身心靈的需求，相信身邊每一個人，就能到達Excellent的地步。」選擇接受命運的她，未來無設限任何事物的挑戰，「用打開的心境、平和的心態，勇敢面對未知。」是Ella從自我療癒得到的人生啟發，繼續著她大無畏的生命之旅。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 人生密碼七五三十五！鳳小岳：「人生是痛苦的，我們的功課是減少痛苦，尋找更多開心的事，減少抱怨。」

● 馬東石《犯罪城市2》二度問鼎百想電影部門最佳男主角，十件事帶你認識動作明星馬可愛