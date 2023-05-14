fb ig video ETtoday search mobile

Ella陳嘉樺維持人生最好狀態　公開夫妻相處之道「坦誠」很重要

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

好久不見的Ella陳嘉樺，熱情依舊地才踏入拍攝現場，即笑臉迎人和大家逐一打招呼，見到熟識的工作人員則又驚又喜、開心地寒喧了起來。比當年花漾少女體態更加姣好的她，拍照時穿起一套套洋裝及褲裝，都盡顯纖細俐落的身型，在漾著光暈的日常藝術空間裡，如寶石般滋生出獨有的知性與感性，融合著柔美與率性的特質分享，「現在的我找到了適合自己身體的健康飲食習慣，和運動健身方式，過程中不僅更加認識自己，也重新了解自我。」堪稱維持著人生最好狀態，並更加乘風波浪進行式的Ella豪放如俠女的氣勢話鋒一轉，不改樂天開朗的幽默本性笑說：「一身紅色長洋裝扮，讓我想起武俠片《英雄》的意境。」

親情加速升溫

事實上Ella這次炙熱推出的大銀幕新作，是與瘦子E.SO一起主演的電影《速命道》，「為導演柯有謙第一部執導的電影，更是他致敬已故的爸爸『車神』柯受良，而與哥哥柯有倫共同編劇之作。能深刻感到有滿滿對他們父親的尊敬和懷念，尤其在電影一開始時，畫面就會帶到柯受良（小黑哥）的照片，這一幕就會令人動容不已，而加以體會到是他的兒子們送給小黑哥的禮物，同時延續一份家傳的速度之魂，不論是賽車技術或特技層面，都帶有崇敬之意。」她透露「在拍攝過程中，有些特技人員都曾經有跟小黑哥合作過，當中最讓我感動萬分的還有親情衍生而出的真摯動人情感。」

Ella說：「《速命道》是賽車競技類型片，充滿很多速度感，以及較為刺激的視覺震撼。」雖然她沒有實際在片中開快車，但有一場戲是飾演醫生的她為了救一名孕婦，而要坐在極度甩尾的救護車上，「那時身體自然反應出腎上腺素飆升的緊張感，是真真實實會比在開車的瘦子，還要感覺到多更多的極速程度。」聊到因為要詮釋醫生，在開拍前有先上課學習相關醫療、急救的專業知識，「只不過劇情主要都在跟瘦子談戀愛，演出後沒想像中困難（笑～）」。

自然宇宙觀

對於首次和人稱行走的費洛蒙瘦子對戲，Ella直言「私底下的他很Real非常真性情，但面對感情戲時反而呈現害羞這一面，明顯感覺得他的靦腆，那我就會盡量在戲外交流時，像朋友一樣多和他聊天，輕鬆化解演出愛情戲或吻戲的尷尬。」她坦言和瘦子談天說地的話題滿廣泛的，「會討論飲食與健身、工作的想法，甚至是宇宙能量等等的無所不聊。」從而才發現兩人有類似的想法，「像是我們常會看一些YouTuber講述宇宙論，類似『老高與小茉』的頻道我就滿愛看的。」無神論者的Ella進一步表示，「我相信宇宙能量，只是每個人對於這個能量的定義不太一樣，有些人認為是上帝或佛祖、阿拉……都有不一樣的闡釋，但當中所傳遞的理念精神都相同。」她說，這樣的論調跟瘦子有同樣的認知連結。

笑言自己平常不會特別研究宇宙能量，但會將觀察到的事物，分享給兒子勁寶，「告訴他這個世界不是只有眼睛看到的那個樣子，很多東西沒有看到並不代表不存在，其實是用另一種我們感受不到的形式存在著。」Ella道訴，「因為勁寶有看過動畫片《可可夜總會》（COCO），知道死後還有另外一個世界，明白如果被人遺忘了，就會完全消失。」而藉此對兒子說：「千萬不要忘記媽媽，媽媽也會努力保持健康，但是或許哪一天我離開了人世，我們會在另一世界相會，可能是在宇宙某一處，以不同形態遇見彼此。」

面對生命教育，Ella毫不避諱與現今6歲的兒子開放性坦然探討，「經由生活日常的經歷，藉機跟孩子解釋這項嚴肅議題，也讓我們大人同時在面對生死這個人生課題時，好像覺得沒那麼困難。」甚至是從小就需教導孩子關於「性」方面的知識，「比如勁寶看到我的身體、知道我月經來……這些我都會很大方告訴他相關的資訊與正確觀念，因為這些都是人類再自然不過的事，其實沒有必要對孩子有所禁忌地去深入談論。」

愛的能量平衡

Ella言語間滿滿有感而發的育兒經，洋溢著愛的真諦，眼前的她無庸置疑置身在有子萬事足的生活幸福感，對於身兼多種人生角色，「在家為人妻、為人母，在外是藝人、演員、歌手與老闆等多元身分轉換，真的沒有訣竅可言，把握現下此時此刻，認認真真去感受，可以允許情緒有高低起伏的時候，可是最終都要把它撫平，不要留在身上變成傷害。」

找到事業與家庭完美平衡的Ella，將平凡的日常過得有滋有味，即使現在和老公「賴解孵」幾乎天天24小時工作與生活形影不離綁在一塊，又是如何保持讓人稱羨不已的甜蜜感情？她笑稱「其實也沒什麼特別的夫妻相處之道，就是順順地走。最主要的一點是先生他很珍惜這個家，認為我們至今所看到的、所擁有的一切，都是共同努力來的；正因如此，他不是輕言放棄的人，只要在相處上遇到任何難題，都會直接把話講出來，然後去解決。兩人彼此關係以『坦誠』最為重要，真的就是以誠待人！我誠實告訴你心裡的感覺，但不說傷人的話；你也告訴我心中感受，清楚知道雙方在意的點，再一起去克服，找到夫妻間一個達到平衡的方法還滿重要的。」

一百分的人

對現今走在40代階段的Ella而言，「幸福的輪廓就是好好活在當下，要懂得珍惜自己。」常言道40不惑，「我體會到的不惑，是對許多事情不帶疑問，相信自己，也相信身邊的人；相信生命、相信宇宙的能量，對於一切都秉持簡單純粹的信念去相信，才會推動著自己往前進。」

為自己女人40一支花，所綻放出多重宇宙的成就評上100分的她，心有所感地說：「一個人能夠來到這個世上，是要經過幾道輪迴，再好不容易成為精子游泳時，又要過五關斬六將擊敗上億精子，最終才有機會成了那個唯一和卵子結合，誕生為人。」她以過來人口氣自白，「戲裡演出小孩難產，跟媽媽一起死掉都是真的！像我自己在生孩子時，真的是拿命在賭，若是萬一有個閃失過不去，也許小孩就沒了、也許我就沒了，所以每一個人能健康平安降臨到這世界基本上都是贏家，我們已經都是100分的人，不要再嫌棄自己、不要再說自己不好。成為一個人就已經是生命最大的挑戰，我們人生每一刻都在挑戰，因此也不要太苛刻自己。」

Ella回想起過往，「上臺時總是會壓力如山大，擔心唱不好，常會自我懷疑、否定自己。」經過時間歷練才領悟出，「基本的努力和謙虛的心態下，好好照顧自己、好好做該做的事，善待身邊的人，並對世界投以善意，生命即會用其他良善的方式給予回應。」同樣相信人跟人之間的能量都是有來有往的她，堅信赤誠相待的生命交流影響力，「曾經有位化妝師對我表述，他決心要以彩妝為職志，是受到我在演唱會上講過的一句話所感化。」她說，世界之大繞了一圈後我們終至相逢，更深切理解到言語神奇的力量不容小覷，是能巨大無窮改變造就人一生的路途。

「現在只要每次有人跟我說：Ella我好喜歡妳！Ella妳好漂亮喔……會開始不同以往覺得是客氣恭維的場面話，懂得解讀自己一定有什麼特色優點是值得他們喜歡，而要欣然接受這份真心好意，並且肯定認同自己有一份值得別人對我說這句話的好。」總而言之，「無需否定自己，只需好好愛自己、好好跟自我相處，我們都可以成為100分的人。」

相信生命相信專業

宿命是一支暗箭，速度是一種抗辯。出道近22年，已擁有21年戲齡的Ella在一路拍戲歷程中有著不同的體悟，「但不是成長，而是深刻體認到需清空腦袋裡不必要的思緒，學會靜下來！」直白訴說自己相當急性子，年輕時很容易被周遭事物影響，看到問題就想馬上去解決，「在接觸人類圖之後，對我幫助很大，不僅讓我更專注於將心情保持平穩，探索出自己人生使用方式的策略，認識屬於投射者的我，要明白等待被邀請這件事的意義，而發現到有些干擾思緒起伏的波動，都非內心真正的情緒，並非身體自發，即便臨時遇到事情卡關了也不受影響，就安心交給專業的人處理。」她笑說，「就是不要那麼雞婆、什麼事都很愛管啦～」

「雖是出於好意常會想直接動手幫忙，但突如其來介入的協助干涉，反而容易使旁人更顯焦慮不舒服，甚至產生不信任感。」Ella補充說，「現在學會把自己穩定下來後，不受他人能量場影響，活得更通透、更開心一點。當別人看到我的能力主動邀請協助，那樣提供的幫忙才是有用的。」讓必然的事發生，並認真投入環境中，靜心觀察也懂得欣賞每一個人專注於自己職務時的那份熱情，反而覺得自己是幸運的Ella解釋，「要完成戲劇表演的每顆鏡頭，往往一切都要靠天時地利人和，是非常難能可貴，徜若心急就易眼盲看不到。」也因此她覺得，「演戲到現在最大的收獲感受，是要真的活在當下，清空思緒讓角色靈魂進到身體，專心感同身受主人公所遭遇的故事，相信專業，回歸自我。」稱說現在演起哭戲對她而言已經沒那麽困難，當她和角色合而為一時，生命自然會感受其中，不由自主地會有情緒的流動想哭想笑。

對此認為很有趣的Ella後來拍戲時，覺得自己好像也長大了，體會到另外一種層次；並以Excellent定義現在的自己，「顧及好身心靈的需求，相信身邊每一個人，就能到達Excellent的地步。」選擇接受命運的她，未來無設限任何事物的挑戰，「用打開的心境、平和的心態，勇敢面對未知。」是Ella從自我療癒得到的人生啟發，繼續著她大無畏的生命之旅。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

人生密碼七五三十五！鳳小岳：「人生是痛苦的，我們的功課是減少痛苦，尋找更多開心的事，減少抱怨。」

馬東石《犯罪城市2》二度問鼎百想電影部門最佳男主角，十件事帶你認識動作明星馬可愛

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Ella陳嘉樺

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

李多海戴鑽石冠冕當最美新娘　婚鞋3千元有找

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

ET Fashion

推薦閱讀

愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

你的內在能量哪裡卡住了？一張心測圖直接分析近期窘境

你的內在能量哪裡卡住了？一張心測圖直接分析近期窘境

星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱

星巴克買一送一最後一天趕快喝爆！開工日第二杯半價也不憂鬱

莎莉賽隆性感禮服洩47歲不老狀態　傑森史塔森攜辣模老婆同場放閃 越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花 星巴克今起連續3天買一送一　跟媽媽喝咖啡現賺一杯 頭髮越來越少？營養師曝「防掉髮」5種食物　保護毛囊、強健頭髮 防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」 超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面