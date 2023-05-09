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李多海戴冠冕、連換3副耳環當最美新娘　小資女愛牌婚鞋不到3千元

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▲▼ 李多海婚紗 。（圖／翻攝IG）

▲南韓男歌手SE7EN與女星李多海6日晚間在首爾新羅酒店舉辦婚禮，花海布置浪漫極了。（圖／翻攝leedahey4eva IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男歌手SE7EN與女星李多海愛情長跑8年，6日在首爾新羅酒店舉辦婚禮，兩人置身在花海中留影，畫面浪漫極了，李多海也展現絕佳的時尚品味，選穿黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB蕾絲白紗，另有一套平口設計的白色禮服，均搭配法國珠寶品牌CHAUMET的鑽石冠冕，當最美新娘。

▲▼ 李多海婚紗 。（圖／翻攝IG）

▲李多海的夢幻婚紗出自黎巴嫩設計師品牌ELIE SAAB。（圖／翻攝leedahey4eva IG）

SE7EN與李多海的婚宴巨星雲集，太陽、李洙赫等都是座上賓。李多海在人生最重要的日子連換兩套優雅白紗造型，不變的是精心梳高的髮髻，始終搭配CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑽石冠冕，展現夢幻的公主風格。

▲▼ 李多海婚紗 。（圖／翻攝IG）

▲李多海搭配CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金冠冕當最美新娘。（圖／翻攝leedahey4eva IG）

李多海對耳環選擇也相當講究，一場婚宴換戴3副耳環，分別是CHAUMET華麗的Joséphine Aigrette Impériale垂墜鑽石耳環、簡潔的Joséphine Ronde d'Aigrettes鑽石耳環，以及優雅的Joséphine Aigrette珍珠鑽石耳環，而新娘鞋除了選擇精品鞋Jimmy Choo，她還換穿小資女愛牌新加坡輕奢品牌CHARLES&KEITH的白色花卉蕾絲高跟鞋，不到3000元便能擁有。

▲▼ CHAUMET 。（圖／公關照）

▲李多海佩戴CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金耳環。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ CHAUMET 。（圖／公關照）

▲李多海還換戴CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，‌220,000元。

▲▼ CHAUMET 。（圖／公關照）


▲李多海第3副耳環是CHAUMET Joséphine Aigrette珍珠鑽石耳環，111,000元。

►愛情長跑8年！李多海穿ELIE SAAB「夢幻長袖婚紗」嫁SE7EN

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關鍵字：

李多海, CHAUMET

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