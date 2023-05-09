別被數字綁架！營養師點出體重浮動的「8個原因」

▲喝水量的多寡也會左右體重。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

重訓的人都知道，有時候運動後反而變更重，踩上體重計就像玩猜謎，永遠都猜不透，營養師高敏敏分享，別被體重計上的數字綁架，增加1公斤等要攝取7700大卡熱量，一天要胖個2公斤不太可能，讓你體重起伏大的原因可以能有以下幾點。

#喝水量多寡

水是影響體重的關鍵之一，當喝水量多時，體重可能會增加，但營養師高敏敏提醒不需要太擔心，因為水分會代謝排出，再加上足夠的水分才能幫助身體新陳代謝，提升減重效率，也能減少口渴、飢餓感發生。

#鈉含量攝取過多

當重口味、重鹹、加工食品吃太多，會使得鈉攝取過量，導致細胞的滲透壓平衡失常，換句話說就是高鈉易導致水腫，使身體儲存更多水分，所以若是想要排出體內多餘的鈉和水分，可以攝取幫助利尿和高鉀食物，做到「留鉀排鈉」。

#精緻澱粉攝取過多

當碳水化合物的攝取比例高，身體也會儲存水分，因為身體需要較多的水分去儲存碳水化合物中的醣類，營養師也特別提醒，適量的碳水化合物也很重要，建議大家要均衡攝取，並以未精緻澱粉為主。

#生理期前後

當女生生理期來時，會導致荷爾蒙的浮動，進而出現存水、脹氣等情況，但這個狀況只會維持幾天，大概在生理期第三到四天後就會恢復正常。

#流汗、尿液量影響

當天氣熱導致大量流汗，或是頻繁小便，身體水份流失時，體重自然會下降。

#糞便堆積量

當太多糞便囤積在體內時也會增加體重，而且糞便排出時，腸內的脹氣也會一起排出，所以建議多攝取高纖食材，並盡量在固定得時間排便。

#壓力荷爾蒙過高

這個和女性生理期前後原因有些類似，當壓力荷爾蒙上升時，身體會儲存更多水分，所以體重才會跟著忽高忽低。

#肌力訓練

進行肌力訓練時，肌肉纖維可能會被撕裂，而身體在修復肌肉時會儲存水分，運動後有些部位如果有點浮腫不用太擔心，觀察一兩天就會消散了。

▲（圖／翻攝FB/高敏敏營養師）

高敏敏最後也提醒，建議大家量體重最好的方式就是每天固定時間，並且在同一狀態下測量，才能獲得最正確數字，量體重之餘也要關心體脂肪和肌肉量，才是健康的觀念喔！