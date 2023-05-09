髮縫分線決定質感！「拉高蓬鬆頭頂」，讓你縮小臉蛋變韓妞

▲髮根蓬鬆讓整個人視覺感加分。（圖／翻攝自IG/sooyaaa__、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

髮縫分線就是髮型的靈魂，除了分線角度決定了風格質感，髮縫寬度也是顏值逆齡的關鍵。台灣逐漸進入悶熱夏日，許多女生會發現，即便沒有出油出汗，頭髮依然沈重扁塌出現明顯的髮縫分線，讓髮型顯得十分老氣。盤點讓髮根蓬鬆的口碑髮品，讓秀髮視覺豐盈，更有支撐力。

看過許多韓星髮型示範，就會發現只要髮量豐盈、髮根有支撐力，髮絲的立體弧度就能自動隱藏著髮縫分線，讓髮型看起來時髦有精神，只要拉高蓬鬆頭頂，縮小精緻臉蛋，人人都能變韓妞。

雖說頭皮出油是夏天免不了的正常現象，AVEDA指出，真正讓頭髮沈重扁塌的其實是老廢角質堆積於毛孔四周，讓髮根沒有支撐力才會導致髮根扁塌。長久下來，甚至會阻礙頭髮生長，讓髮絲逐漸細軟變少。

▲AVEDA 夏日豐盈蛻變禮盒，1,480元。（內含蘊活菁華更新洗髮精200ml + 蘊活菁華滋養液10ml*2 + 蘊活菁華潤髮乳10ml + 蘊活光萃Omega 5高效精華10ml + 潤手霜25ml）



泡沫豐富、清潔力佳，更含有冬青樹萃取水楊酸，能幫助頭皮汰換老廢角質，洗髮同時並為頭皮注入薑黃、人蔘，柑橘等植物營養。

▲Rene Furterer RIPHASIC三項森髮激活髮浴，200ml，1,380元。

溫和清潔同時滋養活化髮根，內含巴西人蔘萃取、ATP三磷酸腺苷，能為疲憊毛囊蓄電，鞏固髮根能量，搭配三重精油柑橘、薰衣草、迷迭香精油，修護、補給髮膚強健營養素，讓頭皮重回輕盈蓬鬆，養出豐盈髮量。

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，5,800元。

運用植物萃取的活性成分，為秀髮注入源源不絕的年輕活力，更為髮肌帶來三重養護功效，包括提升髮肌強健活力、延緩老化、淨化舒緩不適，並提升髮絲豐盈度。