瑞莎高顏值媽媽時尚照初體驗！「前衛母女裝」長腿齊發曬高跟鞋

記者鮑璿安／台北報導

時尚圈備受矚目的高顏值母女檔又多一枚，烏克蘭名模瑞莎帶媽媽演繹鞋履品牌 JIMMY CHOO 春夏新款，這更是母親的時尚畫報初體驗，兩人鮮少共同出現在鎂光燈前，展現好感情之外，駕馭起粉色系、帥氣個性的風格讓人眼前一亮。

▲瑞莎（右）腳踩NARIA 璀璨穆勒鞋，與媽媽的黑色BING 經典穆勒鞋產生鮮明對比。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 黑色BING 經典穆勒鞋（左）；NARIA 璀璨穆勒鞋（右） 。（圖／品牌提供）



瑞莎以一襲開衩飄逸的Blumarine雪紡洋裝呼應媽媽的荷葉邊印花上衣，與媽媽親密靠頭，兩人一個甜美一個溫婉，媽媽腳踩黑色BING 經典穆勒鞋，是正式又優雅的選擇，瑞莎則以繽紛閃亮的NARIA 璀璨穆勒鞋成為全身亮點，加持出長腿曲線。

▲瑞莎回憶起小時候，總是默默模仿著媽媽的穿著打扮 。（圖／品牌提供）

▲C型扣環的MAGIE 尖頭穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

另一套造型則是更加日常帥氣的風格，瑞莎演繹時下流行的Y2K風潮，網紗背心搭配工裝口袋迷你裙，並且捨棄球鞋搭配，選擇帶有單寧logo印花的 DIAMOND TALURA高跟鞋，看起來更加有氣勢。媽媽以C型扣環的MAGIE 尖頭穆勒鞋以及白色手拿包，風格相得益彰。瑞莎回憶起小時候，總是默默模仿著媽媽的穿著打扮，她說：「媽媽是大學教授，每天都穿得很優雅很漂亮去學校教課，我到現在都還會模仿媽媽，希望將來老了之後能像現在的媽媽一樣。」

▲Jaipur Mule穆勒鞋，鞋面上碩大的寶石以祖母綠切割方式達到閃耀。（圖／記者鮑璿安攝）



▲Crystal Fever高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

▲Ribbon Candy高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

義大利鞋履品牌Gianvito Rossi也經常成為名人愛用款式，2023春夏系列中，由Gianvito Rossi先生親自操刀設計的Jaipur系列，仍是看點之一，鞋面上碩大的寶石以祖母綠切割方式達到閃耀效果，點綴於露跟鞋。祖母綠切割寶石也縮小呈現在春夏Crystal Fever、Ribbon Candy高跟涼鞋，迷人色彩交織透視Plexi材質，成為日常和正式場合首選。