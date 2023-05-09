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想輕鬆致富成為頂尖人士！必學4大強者思維：解決問題、擁抱變化都是關鍵

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文／CC　圖／達志示意圖

平凡人聽從命運，強者主宰命運，如果想要生活越來越好，成為別人眼中頂尖、耀眼的存在，那只會跟一般人一樣，怨天尤人、怕東怕西是沒有機會的，一定要學會以下幾種思考方式，才能脫胎換骨。

▲強者,成功人士,致富。（圖／達志示意圖）

1.先解決問題

很多人遇到困難的時候，往往都是先把自己的情緒擺在第一位，推託、抱怨或焦慮，但強者會先做的是「聚焦問題」本身，再馬上進行拆解，因為他們知道發洩情緒只是浪費無謂的時間與 精力，只有第一時間處理災難，才能避免危機。

▲強者,成功人士,致富。（圖／達志示意圖）

2.不在乎世俗眼光

受到社會框架或是傳統思想的束縛，大多數人都會活在拘束之下，總害怕別人對自己的目光，動不動就想東想西，深怕做出框架之外的舉動，但強者只專注在當下，緊盯對自己有利的訊息，與其擔心別人怎麼看，那種無法掌控的事情，不如先把握自己與機會，做出最有利的判斷與做法。

▲強者,成功人士,致富。（圖／達志示意圖）

3.不怕失去

其實世界上的關係都是利益交換，當彼此之間有利可圖的時候，就會把關係聚攏，當你夠強大、手中具有豐富的資本與籌碼，這個世界都會因為你的出色，而對你釋出善意，越害怕失去，就越容易患得患失，無所畏懼，才有機會創造更多可能。

▲強者,成功人士,致富。（圖／達志示意圖）

4.擁抱變化

生命不是一成不變，是隨時都在改變，當你只會待在舒適圈，不接受時代更迭或是機會轉換的時候，就會變成溫水煮青蛙，遲早被淘汰，因此，只有讓自己建立起強大的心臟，接受各種不同想法與衝擊，才能讓自己在變化萬千的社會中，抓住成功的機會。

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關鍵字：

強者, 成功人士, 致富

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