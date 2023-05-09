皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」！　化妝後想補塗有2秘訣

▲皮膚科醫師提醒，正確補塗防曬才能真正為肌膚補上防護力。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書＠皮膚科劉姨、IG@goodal_official

大家都知道，想有好肌膚，做好防曬絕對少不了，但是許多人對於防曬到底要不要補塗，還是充滿問號。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上提醒，一定要學會「正確防曬」，她就從不同生活情況幫你分析是否需要補塗防曬，更進一步分享補塗防曬的正確方法，有化妝和沒化妝時的補塗法可不一樣，快來學學。

首先，劉醫師先針對通勤和戶外活動兩種情況，分別給出防曬產品挑選上和是否需要補塗的建議。

＃平時通勤：一般來說不需要補塗



如果是平日上班上課通勤，在紫外線指數大於3、小於6的情況下，早上可塗抹防曬係數SPF30的防曬，只要使用量夠，且沒有出汗和下水玩水，一天下來也不用特意補塗。若是不放心，可以結合像是戴帽子、撐傘等硬防曬。

＃戶外活動：需要定時補塗



如果是戶外活動，像是在戶外逛街、遊玩，而硬防曬遮得不夠嚴密的情況下，或是長時間坐在靠近窗邊辦公，則建議白天要塗抹SPF50的防曬產品，且每隔2～4小時要進行補塗。

另外，戴口罩、皮膚容易出油、習慣性摸臉撐臉的人，也要補塗防曬，因為防曬膜會因摩擦、油溶而被破壞，一旦有漏洞，防曬力就會大打折扣。

而想要補塗防曬，劉醫師提醒「不要卸掉再塗，也不要直接噴防曬噴霧」，這樣不僅容易傷害皮膚，還可能白塗一場。她也針對有沒有化妝，分別建議防曬該如何補塗才對。

＃沒化妝的防曬補塗法



沒化妝的情況下，要補塗防曬前，可先使用面紙或不含蜜粉顆粒的吸油面紙輕輕按壓，吸走臉上的污垢和油脂，再用輕薄型防曬乳液進行補塗，建議容易被摩擦的部位，像是戴口罩會緊貼的顴骨部位，要多補塗一點。

＃化妝後的防曬補塗法



有化妝的情況下，想要補塗防曬，不用特地去卸妝，劉醫師分享有2種方法可直接補塗。第一種方法可以使用帶有防曬係數的防曬粉餅或蜜粉直接補塗；第二種方式可選擇膚色、帶有修飾效果的防曬乳補塗，先擠出大概1粒綠豆大小的防曬乳，塗上需要補塗部位，防曬乳自帶的油份可以溶解底妝，稍微按壓一下，再用粉撲沾點防曬霜，輕輕按壓在補塗的局部，如果可以的話，最後再補上一層防曬粉餅或蜜粉會更好。