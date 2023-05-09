黑頭、粉刺狂冒好困擾？皮膚科醫師4步驟剷除頑劣釘子戶

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

只要肌膚持續運轉，那麼黑頭或粉刺就會一直源源不絕，這很正常，但因為影響美觀、長久下來又容易引發痘痘問題，不少人會視它為美肌大敵，皮膚科醫師就提供4步黑頭最害怕的美容習慣，定期維持絕對能告別髒髒臉。

1.認真清潔

黑頭粉刺多是肌膚油脂混合空氣中的灰塵、髒污所致，因此，每天清潔非常重要，除了化妝女孩必備的卸妝、洗臉，一般沒有上妝，也建議搭配溫和的洗面乳，充分潔淨肌膚，以免髒污堆積。

2.熱敷鼻頭

想要清潔黑頭又沒時間給專業人士處理，建議可以在洗完臉之後，用熱毛巾先敷在黑頭容易出現的位置，像是鼻頭、T字等等，約10分鐘左右，讓毛孔打開，方便後續清潔。

3.泥膜溫和調理

比起用手擠，容易破壞肌膚健康、讓毛孔受傷，不妨使用吸附油脂效果好的泥膜，透過敷臉的過程中，把多餘髒污帶走，比起用撕拉型鼻貼、手指硬擠，是有效又溫和的方式。

4.冰鎮濕敷

在清潔完粉刺之後，建議可以使用冰鎮的生理食鹽水濕敷鼻頭、T字區域等等，透過涼感的水分迅速收斂毛孔，最後塗抹上修護乳霜或是乳液，調理出乾淨膚質。

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