夏姿秋冬荷包成靈感！口袋、手提包圓潤可愛「白兔乘鳳凰刺繡」絕美

記者鮑璿安 ／台北報導

3月巴黎時裝周上，台灣之光SHIATZY CHEN 夏姿・陳2023/2024 秋冬系列華麗回歸實體秀，回到台灣，品牌舉辦「荷緜HEARTSTRINGS」系列預覽，一系列靈感源自荷包的服飾，取其圓潤外型融入衣著，多處細節體現中西合璧的用心。

▲荷包取其圓潤外型融入衣著，包款元素被一一拆解 。（圖／品牌提供）

古代中國女性親自手繡縫製送給心儀之人的荷包，是品牌本季的靈感來源，蘊藏愛意和傳統文化，進而裝點在衣領前襟、口袋蓋布等處，半身裙以最直接的方式將荷包懸掛在腰間，縫製上立體刺繡，以西部馬甲扣銜接裙身，是設計上一大亮點。包款延伸的例子還有一件西方版型的小洋裝，輪廓取樣自中式肚兜領型，細肩帶則是仿品牌經典包型領口設計，將包款高辨識度的細節徹底解構。

▲白兔乘坐象徵東方富貴祥瑞的鳳凰 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲玉鐲提把立體造型荷包 。（圖／品牌提供）

▲高級訂製款式將刺繡發揚光大 。（圖／品牌提供）



令人期待的經典刺繡工藝，本季結合兔年寓意，以白兔乘坐象徵東方富貴祥瑞的鳳凰為新季開版緹花，點綴於大衣單品上帶來磅礴氣勢。全新「玉鐲提把立體造型荷包」，將傳統荷包形狀融入摩登的立體線條感，可豐富衣著搭配，更有年輕氣息。同時首次揭示品牌高級訂製服，其中尤以刺繡工法最為驚艷，疊加創新手繡技法，將象徵東方富貴祥瑞的鳳凰、麒麟、 牡丹和精緻滿版的如意雲紋等華美圖案演繹於布料之上。