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洪曉蕾帶女兒Dora合拍「母女時尚大片」　幕後秘辛揭曉「由姐姐操刀」

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記者王則絲／台北報導

名模洪曉蕾於母親節時節，攜手女兒Dora首次合體拍攝「母女時尚大片」，登上新光三越SKM Media的首回數位封面，洪曉蕾48歲逆齡的姿態，以及今年17歲、已擁有超模架式Dora，成為吸睛焦點，不過還有一項值得一提的幕後祕辛，本次拍攝企劃執行正是由Dora的姐姐操刀，可說是由一家人合力完成的首部時尚大片，幕後未修生圖照也在今天獨家曝光。

▲洪曉蕾、Dora封面。（圖／品牌提供）

洪曉蕾約莫就是在女兒Dora這個年紀時以模特兒出道，如今Dora也有興趣往模特兒的道路發展，作為母親最是開心不過。今年17歲的Dora經常出現在媽媽的社群媒體上，175公分的高挑身材完美遺傳自母親，擁有超強大的星二代基因，且媽媽更讚女兒是「時尚臉」，將來要在這行走跳已擒拿住不少優勢。

▲洪曉蕾、Dora封面。（圖／品牌提供）

▲洪曉蕾與女兒Dora合拍「母女時尚大片」，首度合體登上封面。（圖／品牌提供）

這回洪曉蕾與Dora首次合拍「母女時尚大片」非常新鮮，經驗豐富的媽媽適時給予引導之外，其實本次的拍攝企劃是由Dora的姐姐操刀執行，在姐姐的造型協助、現場協調與溝通下，家人們協力完成這次的成品。其中數套造型裡，洪曉蕾融入了些私人收藏來凸顯個人品味，像是MICHAEL KORS黑色洋裝搭配的是她的愛馬仕手袋；Dora一身MSGM彩色洋裝造型下，手裡套的也是洪曉蕾的私物羽毛靴。

▲洪曉蕾、Dora封面。（圖／品牌提供）

▲洪曉蕾、Dora封面。（圖／品牌提供）

▲拍攝造型融入洪曉蕾私物，彰顯個人時尚特色。（圖／品牌提供）

姐姐加碼透露，其實Dora私下是運動女孩，穿著以簡單、好看的運動風為主，但是這回嘗試大膽的Bra Top、洋裝造型，駕馭起來十分游刃有餘，一旁的媽媽更不遑多讓，逆天狀態與頂級美腿在尚未修圖時便足夠驚人。

▲洪曉蕾、Dora。（圖／Dora姊姊提供）

▲洪曉蕾、Dora。（圖／Dora姊姊提供）

▲Dora、洪曉蕾幕後未修側拍照。（圖／Dora姐姐提供）

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關鍵字：

洪曉蕾, Dora

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