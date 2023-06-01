頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感　毛躁一族洗出潤澤蓬鬆

▲頭髮毛躁、常分叉斷裂，代表髮絲缺水鬧乾荒，來自韓國的洗護神器，馬上能解決毛躁一族的煩惱。（攝影剪輯／記者吳杰澄）

消費中心／綜合報導

天氣忽冷忽熱，溫度濕度變化大，不只臉蛋容易出狀況，頭髮也變得不聽話，尤其經常染燙換造型的人，更為乾燥受損髮所苦！就怕「稻草髮」現形，黯淡無光的髮質拖垮顏值，不少愛美女性開始「找救兵」。

▲溫度濕度變化大 乾燥受損髮難搞定。（圖／記者吳杰澄攝）

受到毛躁受損髮困擾已久的粉領族接受《ETtoday新聞雲》受訪表示，頻繁地又染又燙，讓她的髮質變得乾黃枯燥，為了重新找回柔順髮質，開始挑選強調機能性修護的洗髮精，希望日常洗髮就能養護，不然每次去髮廊護髮，都會荷包大失血。​

▲就怕乾黃枯燥髮質拖垮顏值，愛美女性開始「找救兵」。（圖／記者吳杰澄攝）

偏好長髮造型的小資女則煩惱，頭髮留超過一定長度，就會毛躁分岔，每次梳頭都一堆斷髮，想用滋潤一點的護髮產品，又擔心天氣熱會有油膩感，做了功課後才發現要從頭皮保養開始，所以想看看有沒有適合自己的產品。

▲想要擁有好髮質，從頭皮養護開始。（圖／記者吳杰澄攝）

而自知屬於乾性髮質的職業婦女分享說，生完小孩之後頭皮更乾了，常會有令人尷尬的頭皮屑，之前有用過強力去屑的洗髮精，洗完反而更乾更癢，後來想說頭皮肌膚應該跟臉部肌膚一樣需要保養，最近就在找有保濕成分的洗髮精試試看。

▲頭皮乾燥時清潔洗髮，應以保濕護理為優先考量。（圖／記者吳杰澄攝）

頭髮毛躁、常分叉、斷裂，容易靜電炸毛，代表髮絲缺水鬧乾荒，除了透過內在調理，外在的補給也很重要！想要擁有好髮質，從頭皮養護開始，最簡單的方式就是做對基礎清潔，尤其頭皮乾燥時用錯洗髮精、過度去屑，會導致頭皮敏感乾癢，所以保濕護理應為優先考量。

▲▼伊絲婷10X保濕修護洗髮乳補水效果清晰可見，秀髮彈潤超有感。（圖／記者吳杰澄攝）

來自韓國的洗護神器，也許能為毛躁一族解決煩惱。伊絲婷10X保濕修護洗髮乳，添加神經醯胺成分，給頭皮及髮絲充足的水分補給，實際檢測洗後頭皮變化，補水效果清晰可見；17種豐富胺基酸，則透過獨家瞬效滲透技術，營養直達髮芯，幫助調理頭皮健康，讓體驗民眾直呼超有感：「洗完之後頭髮真的很柔順有光澤，沒想到保濕效果這麼好，還可以這麼蓬鬆！」

▲▼韓國品牌伊絲婷給頭皮面面俱到的呵護。（圖／記者吳杰澄攝、ELASTINE伊絲婷提供）

跟臉部肌膚一樣，頭皮與髮絲也得用心照顧！韓國品牌伊絲婷不斷創新進化，累積20年髮的科學研究背景，將美容護膚概念導入女人的第二張臉「頭髮」，針對各種問題提出解決方案，給頭皮面面俱到的呵護，讓你輕鬆洗出自信與美麗。

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