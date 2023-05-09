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很會暗算又心狠的三大星座！TOP 1不顧情誼、有仇必報簡直家常便飯

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文／CC　圖／netflixkr IG

人心難測，出社會之後結交的朋友，往往都不是純粹因為性情契合，多半都是利益導向，而以下這三大星座跟他們相處要更小心，因為他們很擅長算計身邊的人，尤其是阻擋到自己目標時，更是下得去狠手，不會顧忌朋友情誼，經常私下暗算。

▲星座,水瓶座,摩羯座,天蠍座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座的人看起來溫和好相處，一副人畜無害的感覺，但其實他們是很有目標的人，對於自己想法也相當明確，表面看似與世無爭，暗地裡早就鋪墊好跳板與局勢，暗暗較勁，但外在仍然看起來正義感十足，上一刻還可以跟你有說有笑，下一秒立刻翻臉不認人，都是家常便飯。

▲星座,水瓶座,摩羯座,天蠍座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：摩羯座

摩羯座的個性低調內斂、沉默安靜，但其實他們心裡想法很多，思緒細膩又敏感，尤其在事業心上，特別專注強烈，如果你阻礙到他們的計劃，很有可能就會被報復，而且絕不是光明正大給難堪，而是暗地裡使絆子，讓你神不知鬼不覺地被陰。

▲星座,水瓶座,摩羯座,天蠍座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：天蠍座

天蠍座的人多半都不是靠著感情行事，他們有著縝密的思緒與目標，習慣把任何細節都計算精確，從未有過誤差，因為預料之外的事情他們不會做，加上他們睚眥必報的個性，一點小事情也會記在心裡很久，為了達到目的不擇手段是家常便飯，借刀殺人更是常見不過。

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關鍵字：

星座, 水瓶座, 摩羯座, 天蠍座, 占卜

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