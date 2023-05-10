試・開箱／僅此限定、錯過不再的香水！萃取手法、摘採原料都是珍稀配方

記者李薇／台北報導

香水的組成是一門深奧學問，即使同樣的香材，在不同季節或是不同時間採收，味道都會截然不同，更別說使用的萃取法，不管是脂吸法、壓榨法、溶劑萃取法等等，每一種花葉都會適合不同的方式，造就出豐富的氣息；以下就盤點多款香味獨特的單品，僅此限定，錯過不再。

＃Acqua di Parma 藍色地中海香橙限定版淡香水，100ml、售價6500元

柑橘調是近年很受歡迎的香氣，清新、遼闊的暢快感，讓人聞過都覺得心曠神怡，義大利百年香水Acqua di Parma這次推出全新的藍色地中海香橙限定版淡香水，以源自「香橙之都」西西里島的香草橙為靈魂，透過義大利傳統手藝提煉珍稀精華，才成就這款獨一無二的氣味。

由技術純熟的工匠利用傳統cavatore工具，將香草橙的果肉與果皮分離，並將果皮放置天然海綿上搓揉、擠壓，萃取出最原汁原味的精華，再盛裝到陶瓷容器中；再由調香大師François Demachy製做出精妙比例的香氛金字塔，比起一般柑橘調，香草橙少了些微苦澀，取而代之的是奶甜感的綿密氣味，輔以黑胡椒、麝香與雪松，展現出活力四溢又充滿度假感的明媚氛圍。

＃嬌蘭 花草水語淡香水－盛採限定版，125ml、售價6370元

精選花草水語系列最熱賣的三個香氣，嬌蘭調香師從產地出發，精選更獨特、珍稀的香材，調製出全新盛採限定版，其中，格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水運用格拉斯玫瑰與土耳其玫瑰精萃，並以清晨花朵綻開之際、手工採摘的千葉玫瑰蒸餾的格拉斯玫瑰純露調製而成，層層花香堆疊出的氣息馥郁飽滿，有別於其他市面上的玫瑰香氣，清新、浪漫又灑脫，完全把高貴優雅展現得淋漓盡致，每噴一下都是饗宴。

而另一款受到廣大男女喜愛的馬佐拉柑橘與羅勒淡香水－盛採限定版，則是從熟成4個月前、手工摘採的義大利卡拉布里亞的馬佐拉柑橘，將橘皮明亮帶點些微苦澀的氣味完美重現，創造剝開新鮮柑橘果皮後、迸發濃郁精油香氣的味道，讓整體柑橘調更多了一絲生機勃勃的活力，完全不會膩。