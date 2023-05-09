《魷魚遊戲》李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！　最推薦韓國景點曝光

記者王則絲／台北報導

在《魷魚遊戲》中飾演參賽者的韓女星李瑜美，今（9日）來台參加時尚活動，於晚間現身台北微風南山MIU MIU Select Taipei系列派對活動，現場聚集大批粉絲圍觀，她以一身牛仔中空套裝透過小心機露出一截腰腹，本次特別接受《ET FASHION》專訪，向粉絲們推薦了她喜歡的韓國觀光景點。

▲李瑜美來台參加MIU MIU Select系列派對活動。（圖／記者林敬旻攝）

李瑜美除了在《魷魚遊戲》中有動人演技的表現，於《殭屍校園》中截然不同的演出模樣也大獲好評，人氣大幅上漲後化身時尚寵兒，成為MIU MIU品牌好友。今早李瑜美穿著休閒條紋風裝扮、搭配涼鞋現身機場，晚間則換上牛仔中空套裝「炫腹」出席派對活動，一頭紅髮上壓印閃爍的MIU MIU字樣特別俏皮，她自己也相當喜歡這樣的小細節，最喜歡的單品則是手上的Matelassé納帕軟皮手提包。

▲李瑜美稍早來台的機場穿搭。（圖／品牌提供）

李瑜美一直以來認為MIU MIU擁有很自由的形象，與自己的性格特質很相似，同時，她也相當喜歡如此隨性、結合帥氣甜美的混搭風，訪問中她透露，人生擁有的第一項MIU MIU單品，是MIU MIU與New Balance的白色聯名球鞋。

於《ET FASHION》的專訪影片中，李瑜美特別提到了台灣的夜市，這次來到台灣最期待的行程正是吃遍夜市美食，然而如果台灣朋友們到韓國旅遊的話，李瑜美便特別推薦廣藏市場：「就像我很想去台灣的夜市一樣，如果來韓國的話，也可以到廣藏市場逛逛！」

▲邵雨薇（左）與李瑜美（右）於活動上開心合影。（圖／記者林敬旻攝）

MIU MIU Select Taipei派對活動上，除了有李瑜美亮麗現身之外，邵雨薇、吳思賢（小樂）、蔡凡熙、姚愛寗、袁子芸、項婕如⋯⋯等藝人也接力登場，當晚的DJ則是由Karencici擔任，這是她首次挑戰打碟。MIU MIU Select系列自2019年起相繼在多個城市推出，由眾多的品牌好友們以親自選物的概念執行，本次李瑜美特別為台北挑選了專屬系列，只要是她清單中的項目，都皆附有Lee You-Mi專屬訂製標籤。