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浪琴超夯復刻飛行錶的原版台北現蹤　1935年古董為捷克空軍而生

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▲▼Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲浪琴表PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕錶，124,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）於瑞士聖米爾總部設有博物館，珍藏百年來創新與深具歷史意義的時計，品牌歷史文物館藏總監Daniel Hug特別來台，帶來7件古董之作，與今日錶款對照之下彰顯傳承魅力，最明顯的對照組正是1935年為捷克斯洛伐克空軍所製造的PILOT MAJETEK飛行腕錶，正是今年熱賣的PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕錶的原型，彎曲枕型錶殼與9時位置外側點綴標示「1935」的紀念飾板，向原創錶致敬。

▲▼Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲浪琴1935年製的MAJETEK飛行腕錶來台展出。

復刻自捷克斯洛伐克空軍配備錶款的浪琴PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕錶，最大特色配備專利的齒輪裝置，確保連結錶鏡內側一個三角形標誌的螢光起始計時指標與雙向溝槽紋旋轉錶圈系統，三角標誌位於藍寶石水晶鏡面下方同時高於面盤，與初代錶圈與搭載標誌的水晶鏡面會一起轉動的設計不同，提升防水深度達100米。

▲▼Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲浪琴博物館詳細記載每一只售出錶款的資訊。

此外，1925年發表的兩枚獨立按鈕飛返計時碼錶是浪琴表引以為傲的設計，按壓一次按鈕就能讓碼錶秒針歸零，並立即從零開始計時，此次展出1929年與1936年飛返計時碼錶，恰好與甫上市的SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕錶完美呼應，而為秀配備抗磁矽游絲頂尖技術的L791.4獨家機芯，此錶款為先行者系列第一款透明底蓋設計。

▲▼Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲浪琴表SPIRIT FLYBACK先行者系列飛返計時腕錶，148,700元。

Zenith則以1969年誕生的首款DEFY腕錶為靈感，推出DEFY REVIVAL復刻版腕錶，承襲此系列錶款稜角分明的錶殼，以輕巧、堅固的鈦金屬打造，14邊形錶圈經微噴砂處理，呈現啞光效果，整體展現深灰色調，並搭配啞光黑色面盤，點綴獨特的橫向凹紋方形鑲貼時，而錶帶也極具話題性，為Gay Frères公司白1969年專為Zenith設計的「ladder」錶帶，換上全新的折疊式錶扣後佩戴舒適度與實用性都升級。

▲▼Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith從1969年錶款擷取靈感的DEFY Revival Shadow復刻版腕錶。（圖／Zenith提供）

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關鍵字：

Longines, 浪琴表, Zenith

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