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日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」！水果吃錯反而大NG

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▲▼ 日本皮膚科醫師推薦3種抗衰老早餐。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師表示，吃對早餐也能幫助抗老化。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@sachi_fujii_official）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

女生都想維持肌膚好狀態，許多人從年輕開始就很在意抗老保養，但除了從外利用護膚品做好保養，吃對食物也能從體內幫助抗衰老！日本皮膚科醫師就推薦了有效幫助抗衰老的3種早餐食物，快記好從天開始吃起來。

▲▼ 日本皮膚科醫師推薦3種抗衰老早餐。（圖／達志示意圖）

1.味噌湯

味噌是發酵食物，且含有豐富營養的礦物質及維他命等營養物質，可促進腸胃蠕動，幫助排便排毒；其次，一大早喝熱湯可幫助喚醒全身及血液流通，將能量傳遞到大腦；且味噌湯還是有助於美容、抗衰老的食物，其富含不飽和脂肪酸、大豆異黃酮、維生素E等有抗氧化作用的營養，有助於防止老化。

2.雞蛋

雞蛋含有豐富的優質高蛋白質，容易被身體吸收，且低卡低脂，也能幫助提高飽腹感。早上吃雞蛋可為大腦補充營養，提高注意力，讓工作、學習效率更高；老年人吃雞蛋有助於維持肌肉量，防止肌肉減少、萎縮；而對女生來說，雞蛋含有的卵磷脂、維生素B和鐵，可幫助皮膚細胞修復及抗氧化。

▲▼ 日本皮膚科醫師推薦3種抗衰老早餐。（圖／達志示意圖）

3.低GI水果

水果富含多種維生素、礦物質及纖維質，對於身體及養顏美容的好處大多數人都知道，像是奇異果、葡萄柚富含維生素C，有助於美白、抗氧化；蘋果、香蕉含有多種微量元素和食物纖維，可以幫助腸胃蠕動，促進排便、代謝。

但要注意的是，由於早餐是早上空腹時的第一餐，最好別吃糖份過高、高GI值的水果，以免使血糖急遽上升，進而產生糖化反應。像是奇異果、草莓、藍莓、蘋果、柳橙等含有較高的食物纖維，且GI值較低，很適合早餐時吃；而鳳梨、葡萄就屬於糖分高、GI值也高的水果，最好避開早上空腹時食用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 早餐, 飲食, 食物, 日本, 皮膚科醫師, 醫生

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