春轉夏肌膚不穩定？換季必備「5個單品」，讓你美美迎接夏季

記者曾怡嘉／綜合報導

春夏交替的時節，空氣中溫度與濕度變化多端，各種換季面臨的肌膚狀況，盤點進入炎夏時必備的日常保養品，讓你打好底子，完美迎接盛夏。

▲Aesop 純淨滋潤去角質霜，75ml，1,650元。

乳霜基底的去角質配方，融合細石英粉與乳酸，幫助肌膚代謝老廢角質，內含具備舒緩功效的洋甘菊油與薰衣草油，為肌膚增添清爽光澤。

▲RMK沁涼隔離凝膠，30ml，1,350元。

夏日肌膚專用隔離，抹在肌膚上能感受沁涼感，幫助降膚溫同時舒緩肌膚，幫對抗酷暑與黏膩，讓後續的底妝更加清新舒爽。

▲I DEW CARE 戰痘茶樹潔顏慕斯，150ml，590元。

添加開架抗痘最高濃度1.5%水楊酸，協助暢通毛孔並抑制粉刺、痘痘產生，茶樹精萃幫助肌膚調理油水平衡，濟州島綠柑皮萃取則可強化肌膚屏障。

▲SUQQU 柔和洗顏皂霜，130g，1,620元。

主打弱酸性胺基酸系洗顏，改良胺基酸系給人起泡力弱或是泡沫不夠綿密的印象，這次強調潤澤感，並增加泡沫豐富度與彈性與彈性，就算敏感肌也非常適合。

▲肌研白潤美白凝露，100g，499元。

嚴選日本厚生省核准有效美白成分傳明酸，搭配能改善暗沉的維他命C誘導體和玻尿酸保濕精華，美白與保濕一瓶搞定。