超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」

編輯／Lily

人的直覺選擇常會反映自己的內心世界，《小紅書》就有一個5杯水心理測驗爆紅，據說挑出你喜歡的飲料，就能秒讀出你的真實性格，快揪三五好友一起來測測看！

▲憑直覺挑一杯飲料，秒測你的真實個性。（圖／翻攝自小紅書）

Q：走在沙漠中沒有帶水，走了好久又累又渴，假如面前這些飲料你只能選一杯，你會選哪個呢？

選A 牛奶的你

你就像個長不大的小孩，開心的時候很開心，難過的時候就傷心哭泣，做事情容易缺乏耐性，什麼事情都是三分鐘熱度，興趣廣泛但沒有一個專精，內心較缺乏安全感，交朋友較慢熟，不容易打進你的世界。

選B 柳橙汁的你

你對任何新鮮的東西都充滿好奇，喜歡東看看西看看，從旁觀察研究，可愛的個性很討人喜歡，但你比較容易被別人牽著走，沒有什麼主見，很容易打開心胸和別人掏心掏肺，對別人比較沒有防範。

選C 茶水的你

你在朋友群中相對成熟，屬於靜靜聆聽的觀眾，對於身邊朋友包容度很高，所以當大家遇到問題時，都會想要來請教你，聽聽你的意見。有時候也會因為你包容度太強，容易讓朋友踩到你的底線，但你仍是以和為貴，默默忍受著。

D 碳酸飲料的你

你不按牌理出牌，骨子裡有點叛逆，別人要你往東，你偏偏就會想往西，不喜歡循規蹈矩，你很勇敢想要開創新的局面。就個性來說，因為渴望自由，所以自我約束力並不高，你很喜歡動腦但是懶得實現它，讓你覺得你很不積極。

選E 咖啡的你

瘋狂的工作讓你有成就感，工作常一頭栽進去，永遠把親近的人放在最後一位，即便那麼辛苦，你還是可以樂在其中，想辦法排解自己的焦慮和壓力，朋友相處方面你很會看人，你不太會做那種吃力不討好的事情。