皮膚科醫師揭4種「爛臉式保養法」！塗乳液愛拍打，小心長皺紋

▲皮膚科醫師指出有些錯誤保養法可能導致肌膚變差、變脆弱。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@ahc.official、@laneige_kr

明明每天清潔、保養都很認真做，但皮膚沒有變好，反而越來越差，甚至乾荒、敏感跟著來？小心問題可能就出在你用了錯誤的保養方式！知名皮膚科醫師廖苑利就指出4個錯誤保養法，過度清潔、過度護膚對肌膚沒有好處，長期下來還可能導致肌膚敏感脆弱，美肌不成反爛臉，快來看看你是否做錯了？

＃冷熱水交替洗臉？

有些人洗臉時會用冷熱水交替來洗臉，覺得熱水能打開毛孔會洗得更乾淨，而冷水可幫助收縮毛孔。但廖醫師表示，用過熱或過冷的水洗臉對肌膚來說有一定刺激性，有些人肌膚比較敏感，長期下來容易增加皮膚負擔，導致紅血絲、敏感等狀況出現。

建議使用攝氏33度左右的「無感水溫」，早上以清水洗臉，晚上再用弱酸性胺基酸洗面乳洗臉。

＃經常深層清潔或去角質？



定期的深層清潔雖然重要，但過度清潔會破壞正常的角質層，使得肌膚屏障損傷，可能會造成敏感肌。

建議混合性肌膚或乾性肌膚，2個月做1次深層清潔或去角質即可，冬季可以不做；尤其敏感性肌膚建議不要使用。

＃沒化妝也卸妝？



如果沒化妝不用卸妝，用洗面乳清潔就可以了。多此一舉的卸妝，尤其是使用卸妝水＋化妝棉的反覆摩擦，反而會使肌膚屏障功能造成損傷。

化濃妝時可使用卸妝油、卸妝膏，淡妝或只塗了防曬時，用卸妝乳就夠了，且盡量不使用卸妝棉或卸妝水＋化妝棉的方式，並選擇不含礦物油等致痘成分的卸妝產品，使用起來更溫和。

＃塗保養品時拍打促進吸收？



有些人塗抹保養品時習慣用手拍打肌膚，覺得能幫助滲透吸收，但廖醫師指出，拍打的確會促進一定的血液循環，但只是輔助，且在拍打時，大多數精華其實是被手部吸收，尤其強力地揉搓拍打，更會造成臉部細紋產生，得不償失。

廖醫師建議，將精華或乳液乳霜均勻點塗到臉部，再用手指指腹，使用適當的力量，輕輕按摩吸收即可。