超健忘金魚腦星座Top 3 ！第一名上秒說完下秒就忘，總要人提醒





▲「最健忘星座Top 3 」揭曉，你一定很有感 。（示意圖／翻攝自TVN IG）



編輯／Ann

上一秒才交代的事情，下一秒就忘記了，這或許是你再熟悉不過的場景，不知道從什麼適合開始記憶力變差，到哪裡都需要便條紙相伴，簡直比金魚的7秒記憶還短，以下就公開「最健忘星座Top 3 」，相信你很有感！

Top 3 天秤座

天秤座的健忘源自於大剌剌的性格，沒有什麼需要特別用心，所以就開始做事不走心，除非有非常重要的事情，才會好好記下，不然雞毛蒜皮的小事忘掉根本沒差。這也就導致天秤座越來越健忘，時常會忘記手機放在哪裡、錢包放在哪裡，讓身邊的人都哭笑不得，不過天秤其實樂在其中，樂觀天性早就伴隨他們的生活，有時候記性差一點，反而是好事。

Top 2 水瓶座

很多人既定印象是水瓶座記性差，其實是因為他們很常走神，水瓶不光是記性差，很多時候一點點小動作就會讓他們分心，使得注意力分散，等到回過頭來的時候，已經慢了好幾拍，而且還會脫口許多離題的話語，讓人感覺水瓶像是「外星生物」，其實是他們回神速度比較慢，來不及參與剛剛的話題。

Top 1 射手座

論健忘沒有人比得過射手座，粗枝大葉就是他們的代名詞，上一秒提到的事情，射手就會以為沒有提過，讓人覺得射手的專注力跑去哪裡了，但是射手的優點是他們肯再三確認，而且便條紙不離身，一旦出現疑問，射手就會像是好奇寶寶一樣，瘋狂追問別人，直到問到自己理解為止，所以也算是補足了記性差的缺點。