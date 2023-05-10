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安格斯12星座一周運勢5／8-5／14　水逆持續，牡羊失誤多、巨蟹好好說話

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

水逆效應持續，出錯和失誤將是牡羊座勢必面臨的考驗，不論對人對事，都要拉高你的敏感神經，不過本周金星移位對牡羊的感情來說有著逢凶化吉的轉化效應，你會進入一個新的轉折，如果身邊正有曖昧中的情緣，彼此將可能化暗為明，有情事浮上檯面；有情人的牡羊座，近期爭執吵嘴頻率增加，熱絡的溝通雖然吵鬧但能更理解對方的想法。

金牛座 4.21~5.20

水星和冥王星同時間逆行的這周，對金牛座來說最好的對應方式就是「以不變應萬變」，千萬別因為意外狀況而自亂陣腳，工作或人際上低調能相對避開麻煩，不過有些事既然發生就直球解決，一直在原地懊悔失落，那這周的煩惱可能會沒完沒了！趁著風光明媚的好天氣，與情人或好友相伴來一趟旅行，能舒展鬱窒窒的身心、提升好運。

雙子座 5.21~6.20

生活中的壓力在此時明顯影響雙子的身心靈，這周水星、冥王星退行的雙重夾擊之下，雙子特別容易沉迷在自己的興趣或好玩的事情裡，雖然如此一來能讓雙子避免受到壓力衝擊，不過該面對的還是得面對，出來混終究是要還的，特別是人際與感情，需要溝通就好好發揮你舌燦蓮花的潛質把事情說清楚，會比失聯逃避更有效從困境中解套。

巨蟹座 6.21~7.21

本周多虧了金星移位，有助提升巨蟹座的氣勢，尤其學習運勢表現十分出色，特別適合進修或研習特殊技能，不管學習任何學科或項目都能夠如魚得水。不過也別過於輕忽工作上的任何細節，水逆的壓力並未全然散去，仍要當心掉以輕心而出錯的可能，就連感情、人際上也要好好說話，一時的心直口快很可能帶來毀滅性的影響。

獅子座 7.22~8.22

一方面是自己積極主動，另外也可能是好勝心作祟，獅子座這周非常忙碌，好像什麼事都擠在此時發生似的，讓你勢必得多費點心思在工作上，不過可別忘了獅子是最不怕忙的星座，若是自己感興趣的事，會越忙越開心，越是難搞定的東西，就越能挑起你的戰鬥力。愛情上則可能有意外的進展，單身者生活中很可能與身旁的朋友擦出火花。

處女座 8.23~9.22

這周處女座整體的表現有好有壞，團隊中需要特別遷就他人的情況並不少，處女座得放下我行我素的習慣，拉近身邊同儕的相處距離！而受到環境中的阻礙，處女座新戀情成功的機會很低，不過已經有戀情的你，此時的戀情發展將愈來愈朝著穩定的道路上邁進，唯一的缺點是相隔兩地的距離會讓兩個人相處的時間減少。

天秤座 9.23~10.22

天秤座自帶鎂光燈的天生魅力，其實也是你最大的秘密武器，本周特別在職場上，適合小小展露你的笑容與電力，也許能因此得到貴人注意和青睞！雖然生活節奏十分緊湊忙碌，不過金星提助之下，桃花在本周都有增加的趨勢，只是對單身天秤來說此時的愛情運仍非常脆弱，兩方都不太積極，很可能只是一場空歡喜。

天蠍座 10.23~11.22

這周雖然金星卸除了行星之間進退行的壓力，不過對於天蠍來說，整體運勢不算很理想，習慣追求高標的你，容易為了自己錯誤的決定而感覺煩悶失落，其實人生不如意十之八九，適時給自己一些放空喘息的時間，會比什麼都來得療癒。沒情人的天蠍這周進度停滯，不過也別太沮喪，把自己準備好了，緣分自然就會來敲門。

射手座 11.23~12.21

射手這周似乎有著一顆靜不下來的心，要嘛緊張、要嘛興奮，受到火星的催動，射手近期情緒膨脹飽滿，任何小事都可能觸發你情緒上的劇烈反應，最好能好好學習呼吸吐納，在重要時刻保持冷靜！單身射手情感緣分還在醞釀中，一時之間的走勢並不明顯，只能持續付出與關注再見機行事，有對象者感情持續穩定，培養共同興趣將有助彼此的默契！

摩羯座 12.22~1.19

雖然行星的變化不大，不過摩羯這周也趁著金星移位帶來了小小的星盤變化，你也將一反平時慵懶、被動的模樣，會主動參與許多公眾事務，即使事不關己，你也有一分善良、願意助人的心，而這種和善的態度也會成為你特別的魅力哦！金星的推促之下，摩羯愛情運佳，只要主動，成功率會大幅上升喔！

水瓶座 1.20~2.18

受惠於金星的守護，水瓶座這周人際運勢由逆轉勝，愈到後期愈能得到朋友、同儕間的重視，也會呈現一個聚會偏多的時期。但是還是要多注意與人溝通上的細節，若遇到大家意見不合的情況，如果不耐著性子了解對方的想法，那麼就可能很難達成共識，尤其是在合作關係上，建議你先釋出更多誠意，才能得到他人的誠意相待。

雙魚座 2.19~3.20

儘管金星移開了原本位置，雙魚總算稍稍可以不被壓力追趕，過上一段能放鬆心情的日子！此時的你各方面運勢都能維持固定水準，來自工作或長輩的小小獎金進帳讓你不無小補，但是還是要注意自己的開支，避免預算赤子。感情方面與情人之間還有一小段的磨合期，而水逆期間彼此互動更加密切頻繁，但也相當考驗彼此的默契！

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2023/5/8-5/14星座運勢】水逆效應持續，各星座皮要繃緊！

【星星教授安格斯5月星座運勢】雙魚座請顧好自己的情緒，唯獨快樂才可以導正這個月份的運勢！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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