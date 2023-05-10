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MARNI攜手潮牌打造最吸睛海灘系列　彩色針織服、草編包巨可愛

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記者王則絲／台北報導

義大利精品MARNI近期討論度很高，除了先前與UNIQLO、Carhartt合作聯名之外，在日本推出的Market系列更是火紅。今年夏天，MARNI與潮牌No Vacancy Inn（NVI）推出「High Summer Capsule夏季聯名膠囊系列」，帶來繽紛亮眼設計的海灘風服裝、手袋與鞋履，包括超Ｑ「眼鏡草帽」和多彩的可愛編織包⋯⋯都是亮點，此系列只在CLUB DESIGNER登場。

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／品牌提供）

▲MARNI與潮牌No Vacancy Inn（NVI）推出「High Summer Capsule夏季聯名膠囊系列」。（圖／品牌提供）

No Vacancy Inn是由Supreme創意總監Tremaine Emory及美國知名DJ Acyde Odunlami共同創立，它不只是服裝品牌，也是一個結合音樂、藝術的創意平台，曾與off-white、New Balance合作。

「MARNI X NO VACANCY INN」系列將MARNI的招牌撞色、圖騰印花，融合NO VACANCY INN的街頭特質以及創新想法，並融入鳥類、彩虹、花卉、星星等重點意象，雙方以「將服裝表面作為畫布，在上面鋪設引人注目的符號並以此反應和表達當代文化」作為合作的主旨，帶來充滿海灘度假風情的系列。

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／品牌提供）

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／品牌提供）

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／品牌提供）

▲「MARNI X NO VACANCY INN」系列。（圖／品牌提供）

MARNI與NO VACANCY INN以可愛圓潤的字體和色塊印製於T恤、連帽衫上，彩色的粗針織洋裝、Bra Top十分俏麗，類似的設計也運用於帽款和拖鞋上，繽紛彩虹紋理呈現濃厚70年代的復古風情。配件部分最是吸睛，「眼鏡拉菲草帽」上鏤空的眼鏡圖案記憶點超強烈，MARNI的經典手袋也成為創作畫布，包含拉菲草編織款Venice迷你水桶包和Marcel托特包都納入本次聯名，注入海洋活力的元素，換上波浪編織紋理的新外衣。

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／品牌提供）

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／品牌提供）

▲MARNI X NO VACANCY INN。（圖／記者王則絲攝）

本季受矚目的海灘風度假新品，還能看到LOEWE Paula’s Ibiza系列，以Ibiza島為靈感發想的全系列皆是海島度假的最佳行頭，其中囊括眾多LOEWE引以為傲的編織單品，包括利用棕櫚葉、酒椰葉以及皮革⋯⋯運用不同原料與織法製作而成的各式包款；與此同時，期間限定展售的台北中山區LOEWE Paula’s Ibiza快閃店，即將5月14日截止，還沒逛到的朋友們記得把握時間。

▲LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE。（圖／記者王則絲攝）

▲LOEWE。（圖／記者王則絲攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列至 5月14日在台北市中山區期間限定店販售。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

CLUB DESIGNER, MARNI, No VACANCY Inn, NVI, 草帽, 海灘

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